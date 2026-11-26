Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú đánh giá cao nỗ lực của Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) trong việc duy trì Quả bóng vàng Việt Nam suốt 31 năm qua, đồng thời nhấn mạnh đây là giải thưởng có sức sống bền bỉ bậc nhất của bóng đá nước nhà.

Ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch VFF, phát biểu tại buổi họp báo khởi xướng Quả bóng vàng Việt Nam 2026. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tại lễ khởi xướng Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026 vào sáng 26-11, ông Trần Anh Tú, Phó chủ tịch VFF, nhấn mạnh: “Quả bóng vàng Việt Nam là giải thưởng có sức bền lâu nhất của bóng đá Việt Nam từ trước đến nay và đã trở thành một hoạt động thường niên gắn liền với Báo Sài Gòn Giải Phóng”.

Theo lãnh đạo VFF, tính từ năm 1995 đến nay, nếu tính theo năm tổ chức, Quả bóng vàng Việt Nam đã bước sang năm thứ 32, còn tính theo số lần trao giải là lần thứ 31. Việc duy trì giải thưởng qua nhiều thế hệ cầu thủ không chỉ cho thấy sự bền bỉ của đơn vị tổ chức mà còn khẳng định vị trí đặc biệt của Quả bóng vàng trong đời sống bóng đá Việt Nam.

Ông Trần Anh Tú là đại diện Thường trực VFF tham dự chương trình, đồng thời cũng là người nhiều năm đồng hành cùng Báo Sài Gòn Giải Phóng trên cả phương diện chuyên môn lẫn vai trò nhà tài trợ của giải thưởng cá nhân danh giá nhất bóng đá Việt Nam.

Đánh giá về chất lượng chuyên môn của Quả bóng vàng Việt Nam 2026, ông Trần Anh Tú cho rằng cuộc đua có tính cạnh tranh rất cao, đặc biệt trong bối cảnh các đội tuyển Việt Nam đã giành được nhiều danh hiệu và huy chương trên đấu trường quốc tế, với nhiều tuyển thủ có những đóng góp nổi bật.

Lãnh đạo VFF nhận định: “Nguyễn Đình Bắc là một trong những gương mặt được nhắc đến nhiều, song bóng đá Việt Nam còn có nhiều ứng viên chất lượng khác như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Patrik Lê Giang... Sự cạnh tranh giữa các cầu thủ năm nay rất lớn. Tùy theo góc nhìn và sự lựa chọn của từng lá phiếu, kết quả bình chọn có thể sẽ rất khó đoán. Ngay cả bản thân tôi cũng phải cân nhắc nhiều tiêu chí khi lựa chọn những gương mặt xứng đáng góp mặt trong tốp 3”.

Bên cạnh những thành công của đội tuyển Việt Nam còn có sự đóng góp đáng kể của các cầu thủ nhập tịch. Giới truyền thông cũng đặt ra câu hỏi về việc ngày càng có nhiều cầu thủ nhập tịch và nguy cơ ảnh hưởng đến cơ hội phát triển của cầu thủ trẻ trong nước.

Ông Nguyễn Khắc Văn, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, Trưởng Ban chỉ đạo Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026, tặng hoa các nhà đồng hành chuyên môn. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ông Trần Anh Tú cho rằng: “Việc có thêm các cầu thủ nhập tịch sẽ tạo ra những tác động theo cả hai chiều đối với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, xét về xu thế, việc bóng đá Việt Nam có sự tham gia của các cầu thủ nhập tịch là điều tất yếu và không thể đảo ngược. Sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch sẽ tạo nên môi trường cạnh tranh mới ở đội tuyển Việt Nam”.

Lãnh đạo VFF dẫn chứng trường hợp Nguyễn Xuân Son, cho rằng tiền đạo này mang đến luồng sinh khí mới và tạo bầu không khí tích cực cho đội tuyển. Từ trải nghiệm đồng hành cùng các đội tuyển Việt Nam trên cương vị Trưởng đoàn, ông Trần Anh Tú nhận thấy những cầu thủ nhập tịch còn góp phần tạo nên sự vui vẻ, gắn kết trong tập thể.

“Dù vậy, các cầu thủ nội vẫn chiếm số lượng lớn trong đội hình và cần tiếp tục nỗ lực để khẳng định năng lực, cạnh tranh vị trí. Quyết định lựa chọn cuối cùng vẫn thuộc về HLV trưởng, dựa trên yêu cầu chuyên môn”, ông Trần Anh Tú khẳng định.

Giải Fair Play góp phần xây dựng bóng đá văn minh

Bên cạnh cuộc đua danh hiệu cá nhân, Giải thưởng Fair Play - giải thưởng danh giá do Báo Pháp Luật TPHCM (cũ) khởi xướng và tổ chức trong 10 năm - nay được tích hợp để Báo Sài Gòn Giải Phóng khôi phục, tổ chức và trở thành một nét mới của chương trình Quả bóng vàng Việt Nam 2026.

Trước thực tế bóng đá chuyên nghiệp vẫn còn những hành vi chưa đẹp, giới truyền thông đã đặt vấn đề về vai trò của Giải thưởng Fair Play đối với sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Ông Trần Anh Tú cho rằng bên cạnh những hành động đẹp, bóng đá không tránh khỏi một số hành vi chưa phù hợp. Tuy nhiên, đó chỉ là những trường hợp cá biệt. Điều đáng nói là thông tin tiêu cực thường nhận được sự chú ý lớn hơn những câu chuyện tích cực trên sân cỏ.

Chính thức ra mắt mẫu Quả bóng vàng - bạc - đồng Việt Nam 2026. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

“Chính vì vậy, việc duy trì Giải thưởng Fair Play là rất cần thiết. Giải thưởng góp phần phát hiện, tôn vinh những hành động đẹp, những giá trị tích cực trong thể thao và bóng đá. Đây là điều tốt đẹp, cần được tiếp tục phát huy”, ông Tú chia sẻ.

Theo ông, Fair Play trong bóng đá cũng chính là biểu hiện cụ thể của việc tuyên truyền, nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt trong xã hội. Khi những hành động đẹp được tôn vinh, hình ảnh bóng đá sẽ trở nên tích cực hơn trong mắt người hâm mộ.

“Việc Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức và trao Giải thưởng Fair Play có ý nghĩa rất lớn, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, xây dựng hình ảnh bóng đá Việt Nam ngày càng văn minh và tích cực hơn”, Phó chủ tịch VFF nhấn mạnh.

Nhìn lại năm 2026, ông Trần Anh Tú cho biết bóng đá Việt Nam có nhiều dấu ấn đáng ghi nhận, trong đó có 10 đội tuyển giành quyền tham dự các vòng chung kết châu Á. U23 Việt Nam giành huy chương đồng U23 châu Á, đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công danh hiệu ASEAN Cup, còn U17 Việt Nam lần đầu tiên giành quyền tham dự U17 World Cup. Lãnh đạo VFF cũng nhắc đến tinh thần thi đấu đáng tự hào của U17 Việt Nam, đặc biệt là trận hòa 3-3 trước New Zealand dù ba lần bị dẫn bàn, cùng hai bàn thắng đẹp mắt vào lưới U17 Bỉ. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn hoàn thành mục tiêu giành quyền vào tứ kết ASIAD dù đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ. Ở cấp độ CLB, V-League đang chứng kiến cuộc cạnh tranh hấp dẫn ngay từ những vòng đấu đầu tiên…

HỮU THÀNH