Sáng nay (26-11), tại Báo Sài Gòn Giải Phóng, ban tổ chức đã tiến hành họp báo khởi động Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026. Bước sang mùa tổ chức thứ 31, giải thưởng dự kiến gồm 15 hạng mục, tôn vinh những cá nhân có thành tích đóng góp nổi bật ở các lĩnh vực bóng đá nam, bóng đá nữ và futsal và các giải thưởng khác. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 2-2027 tại TPHCM.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Khắc Văn, Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, Trưởng Ban chỉ đạo Giải thưởng Quả bóng vàng 2026 chia sẻ niềm vui và vinh dự được đón tiếp các khách mời tại trụ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng, cùng tham dự Họp báo công bố Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026 mùa giải thứ 31, tiếp nối hành trình đầy tự hào của một giải thưởng bóng đá uy tín và lâu đời nhất Việt Nam.
"Khởi xướng từ năm 1995, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức đã trở thành danh hiệu cao quý, là niềm tự hào và khát vọng chinh phục của các cầu thủ trong suốt sự nghiệp thi đấu. Uy tín của giải thưởng được xây dựng qua nhiều thế hệ, bằng quy trình bình chọn nghiêm túc, khách quan với sự tham gia của các nhà báo thể thao, huấn luyện viên và chuyên gia bóng đá uy tín trên cả nước" - Ông Nguyễn Khắc Văn, Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, Trưởng Ban chỉ đạo Giải thưởng Quả bóng vàng 2026
Ông Nguyễn Khắc Văn cho biết, Quả bóng vàng Việt Nam là sự ghi nhận xứng đáng dành cho những thành tích chuyên môn, đồng thời khích lệ các cầu thủ tiếp tục nỗ lực, hoàn thiện bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Hình ảnh một ngôi sao bóng đá luôn được bồi đắp từ tài năng, nhân cách, tinh thần cống hiến và trách nhiệm với xã hội. Đây cũng là những giá trị nhân văn mà giải thưởng kiên trì vun đắp và lan tỏa trong suốt hành trình phát triển.
Ông Nguyễn Khắc Văn tiết lộ mức tiền thưởng dành cho các danh hiệu Quả bóng vàng, Quả bóng bạc và Quả bóng đồng cũng được điều chỉnh tăng, thể hiện sự trân trọng đối với những nỗ lực, thành tích và đóng góp của các cầu thủ, đồng thời nâng cao giá trị và sức hấp dẫn của giải thưởng.
"Những đổi mới này thể hiện quyết tâm của Ban tổ chức trong việc không ngừng nâng cao chất lượng, mở rộng ý nghĩa và sức lan tỏa của Quả bóng vàng Việt Nam, để giải thưởng là nơi tôn vinh tài năng và góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của bóng đá nước nhà", Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết.
Thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Khắc Văn trân trọng cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, ngành thể dục thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, các đối tác, nhà tài trợ, cơ quan truyền thông và người hâm mộ cả nước đã luôn đồng hành, ủng hộ, góp phần gìn giữ và nâng tầm giá trị Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam suốt hơn ba thập kỷ qua.
"Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, đối tác và người hâm mộ, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, ngày càng lan tỏa sâu rộng những giá trị tốt đẹp của thể thao, đồng thời khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần trung thực, cao thượng và ý chí vươn lên của các thế hệ cầu thủ Việt Nam", ông Nguyễn Khắc Văn khẳng định.
Ban tổ chức giải quyết định nâng tiền thưởng ở các hạng mục. Cụ thể, cầu thủ đoạt danh hiệu Quả bóng vàng, bạc, đồng ở các hạng mục nam, nữ lần lượt nhận 50 triệu, 40 triệu và 30 triệu đồng; Quả bóng vàng, bạc, đồng futsal nhận 40 triệu, 30 triệu và 20 triệu đồng.
Giải Cầu thủ trẻ nam, nữ và Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhận 20 triệu đồng/giải. Hai giải Cống hiến và Fair Play mỗi giải nhận 15 triệu đồng.
Cựu tuyển thủ Lê Công Vinh, cầu thủ giành 3 Quả bóng vàng Việt Nam đã có mặt tại buổi lễ.
Điểm mới nổi bật của Quả bóng vàng Việt Nam 2026 là bổ sung Giải thưởng Fair Play, nhằm tôn vinh những hành động đẹp, nghĩa cử cao thượng và tinh thần thể thao văn minh. Giải thưởng dành chung cho cá nhân và tập thể tham gia hệ thống bóng đá chính thức do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quản lý, tổ chức hoặc giao đơn vị có thẩm quyền tổ chức, bao gồm bóng đá chuyên nghiệp, bóng đá nữ, futsal và hoạt động chính thức của các đội tuyển quốc gia; không xét các hoạt động bóng đá phong trào.
Ban tổ chức tiếp nhận đề cử Fair Play rộng rãi từ cộng đồng, người hâm mộ, các câu lạc bộ và cơ quan báo chí. Trên cơ sở hồ sơ được xác minh, Hội đồng Thẩm định và Bình chọn Fair Play sẽ lựa chọn một cá nhân hoặc một tập thể tiêu biểu nhất để trao giải. Mỗi mùa chỉ có một Giải thưởng Fair Play, kết quả do Hội đồng quyết định.
Một đổi mới quan trọng khác là tăng mức tiền thưởng dành cho các danh hiệu Quả bóng vàng, Quả bóng bạc và Quả bóng đồng, thể hiện sự trân trọng đối với thành tích và nỗ lực cống hiến của các cầu thủ, đồng thời nâng cao giá trị, sức hấp dẫn của giải thưởng.
Năm 2026 ghi nhận những thành tích đáng khích lệ của bóng đá Việt Nam, nổi bật là việc đội tuyển nam quốc gia bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận chung kết, lần thứ tư đăng quang tại giải vô địch Đông Nam Á. Tiếp đó, đội tuyển xếp hạng tư tại FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu lần đầu được tổ chức, trước khi hướng đến Vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia.
Ở cấp độ trẻ, U23 Việt Nam tạo dấu ấn với vị trí thứ ba tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, sau chiến thắng đầy bản lĩnh trước U23 Hàn Quốc ở loạt sút luân lưu. Đội tuyển tiếp tục góp mặt tại tứ kết ASIAD 20 ở Nhật Bản. Đặc biệt, U17 Việt Nam làm nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar, mở ra cơ hội lớn cho thế hệ cầu thủ trẻ tiếp cận sân chơi bóng đá thế giới.
Bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục hiện diện ở những đấu trường quan trọng, với đội tuyển quốc gia tham dự Vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 tại Australia và lọt vào tứ kết ASIAD 20. Đội tuyển U20 nữ cũng góp mặt tại Vòng chung kết U20 nữ châu Á, tiếp tục quá trình tích lũy kinh nghiệm và phát triển lực lượng kế thừa.
Ở môn futsal, đội tuyển nam giành quyền vào tứ kết Giải futsal châu Á 2026, đoạt hạng ba Giải futsal Đông Nam Á và ngôi á quân giải giao hữu quốc tế Continental Championship. Đội tuyển futsal nữ giành huy chương đồng Đông Nam Á 2026, góp thêm dấu ấn cho bóng đá Việt Nam trong năm qua.
Những thành tích của các đội tuyển quốc gia, cùng sự cạnh tranh tại V-League, Giải Hạng nhất quốc gia, Cúp Quốc gia, các giải bóng đá nữ và futsal, tiếp tục làm phong phú bức tranh bóng đá Việt Nam. Đó cũng là cơ sở quan trọng để Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026 ghi nhận, đánh giá và tôn vinh những gương mặt có đóng góp nổi bật trong năm.
1995 và người chiến thắng đầu tiên. Năm 1995, giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam chính thức ra đời do Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng và tổ chức. Ý tưởng thành lập giải thưởng xuất phát từ khoảnh khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 18 tổ chức ở Chiang Mai (Thái Lan): cú vô-lê ghi "bàn thắng vàng" của tiền đạo Trần Minh Chiến vào lưới Myanmar ở trận bán kết.
Kỷ lục gia nhiều danh hiệu nhất. Tiền đạo Huỳnh Như dẫn đầu lịch sử giải thưởng với 5 Quả bóng vàng nữ (2016, 2019, 2020, 2021, 2022), trong khi tiền vệ Phạm Thành Lương giữ kỷ lục ở hạng mục nam với 4 lần đăng quang (2009, 2011, 2014, 2016).
"Hat-trick" Quả bóng vàng nam. Ba cầu thủ từng 3 lần đoạt danh hiệu cao nhất là Lê Huỳnh Đức (1995, 1997, 2002), Lê Công Vinh (2004, 2006, 2007) và Nguyễn Hoàng Đức (2021, 2023, 2025).
Người trẻ nhất và lớn tuổi nhất. Văn Thị Thanh (2003, 18 tuổi) và Lê Công Vinh (2004, 19 tuổi) là hai chủ nhân trẻ nhất ở hai hạng mục nữ và nam. Ở chiều ngược lại, Nguyễn Văn Quyết là cầu thủ nam lớn tuổi nhất từng nhận giải (31 tuổi vào năm 2022).
Dấu ấn đặc biệt. Hậu vệ Trần Công Minh (1999) là hậu vệ duy nhất từng giành giải nam; hai thủ môn nam từng thắng giải là Võ Văn Hạnh (2001) và Dương Hồng Sơn (2008); riêng Huỳnh Như (2022) là cầu thủ duy nhất đoạt giải khi đang thi đấu ở nước ngoài (CLB Länk Vilaverdense, Bồ Đào Nha).
Sáng nay (26-11), tại Báo Sài Gòn Giải Phóng, ban tổ chức đã tiến hành họp báo khởi động Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026. Bước sang mùa tổ chức thứ 31, giải thưởng dự kiến gồm 15 hạng mục, tôn vinh những cá nhân có thành tích đóng góp nổi bật ở các lĩnh vực bóng đá nam, bóng đá nữ và futsal và các giải thưởng khác. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 2-2027 tại TPHCM.