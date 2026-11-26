Giải thưởng tôn vinh tài năng, xây dựng hình ảnh đẹp

Ông Nguyễn Khắc Văn, Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, Trưởng Ban chỉ đạo Giải thưởng Quả bóng vàng 2026 phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Khắc Văn, Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, Trưởng Ban chỉ đạo Giải thưởng Quả bóng vàng 2026 chia sẻ niềm vui và vinh dự được đón tiếp các khách mời tại trụ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng, cùng tham dự Họp báo công bố Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026 mùa giải thứ 31, tiếp nối hành trình đầy tự hào của một giải thưởng bóng đá uy tín và lâu đời nhất Việt Nam.

"Khởi xướng từ năm 1995, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức đã trở thành danh hiệu cao quý, là niềm tự hào và khát vọng chinh phục của các cầu thủ trong suốt sự nghiệp thi đấu. Uy tín của giải thưởng được xây dựng qua nhiều thế hệ, bằng quy trình bình chọn nghiêm túc, khách quan với sự tham gia của các nhà báo thể thao, huấn luyện viên và chuyên gia bóng đá uy tín trên cả nước" - Ông Nguyễn Khắc Văn, Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, Trưởng Ban chỉ đạo Giải thưởng Quả bóng vàng 2026

Ông Nguyễn Khắc Văn cho biết, Quả bóng vàng Việt Nam là sự ghi nhận xứng đáng dành cho những thành tích chuyên môn, đồng thời khích lệ các cầu thủ tiếp tục nỗ lực, hoàn thiện bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Hình ảnh một ngôi sao bóng đá luôn được bồi đắp từ tài năng, nhân cách, tinh thần cống hiến và trách nhiệm với xã hội. Đây cũng là những giá trị nhân văn mà giải thưởng kiên trì vun đắp và lan tỏa trong suốt hành trình phát triển.

Ông Nguyễn Khắc Văn tiết lộ mức tiền thưởng dành cho các danh hiệu Quả bóng vàng, Quả bóng bạc và Quả bóng đồng cũng được điều chỉnh tăng, thể hiện sự trân trọng đối với những nỗ lực, thành tích và đóng góp của các cầu thủ, đồng thời nâng cao giá trị và sức hấp dẫn của giải thưởng.

"Những đổi mới này thể hiện quyết tâm của Ban tổ chức trong việc không ngừng nâng cao chất lượng, mở rộng ý nghĩa và sức lan tỏa của Quả bóng vàng Việt Nam, để giải thưởng là nơi tôn vinh tài năng và góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của bóng đá nước nhà", Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết.

Thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Khắc Văn trân trọng cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, ngành thể dục thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, các đối tác, nhà tài trợ, cơ quan truyền thông và người hâm mộ cả nước đã luôn đồng hành, ủng hộ, góp phần gìn giữ và nâng tầm giá trị Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam suốt hơn ba thập kỷ qua.

"Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, đối tác và người hâm mộ, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, ngày càng lan tỏa sâu rộng những giá trị tốt đẹp của thể thao, đồng thời khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần trung thực, cao thượng và ý chí vươn lên của các thế hệ cầu thủ Việt Nam", ông Nguyễn Khắc Văn khẳng định.