Đội tuyển U17 Việt Nam khép lại hành trình tại FIFA U17 World Cup 2026 qua cuộc so tài với đội U17 Mali. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Cristiano Roland bày tỏ niềm tự hào về những gì các học trò đã thể hiện.

Thầy trò HLV Roland khép lại hành trình tại VCK U17 World Cup với những trận đấu giàu cảm xúc. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Nhà cầm quân người Brazil cho rằng đây là lứa cầu thủ xứng đáng nhận được nhiều sự quan tâm và đầu tư hơn nữa, đồng thời kỳ vọng các em sẽ trở thành tương lai của bóng đá Việt Nam. Ông gửi lời động viên tới các học trò, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của hành trình lịch sử mà U17 Việt Nam vừa trải qua.

“Tôi chỉ muốn gửi một thông điệp đến các cầu thủ của mình, đó là tôi rất tự hào và các em xứng đáng được tuyên dương. Điều rất quan trọng ở thời điểm này là chúng ta có thể nhìn lại chặng đường lịch sử mà các em đã đi qua, một hành trình mang lại rất nhiều bài học. Đây là lứa cầu thủ xứng đáng nhận được nhiều sự đầu tư và quan tâm hơn nữa, và các em sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam”, HLV Cristiano Roland nói.

U17 Việt Nam nỗ lực rất nhiều trong trận đấu với U17 Mali

HLV Cristiano Roland thừa nhận các cầu thủ không tránh khỏi nỗi buồn khi đã nỗ lực hết mình nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn, một phần do những khó khăn về thể trạng. Tuy nhiên, ông khẳng định điều quan trọng là các học trò đã thể hiện tinh thần thi đấu cống hiến và cần tiếp tục lấy đó làm nền tảng để trưởng thành.

“Tôi động viên các em hãy vui lên vì những gì chúng ta thể hiện đã là quá tốt rồi. Hãy tiếp tục cố gắng rèn luyện, thi đấu nhiều hơn nữa để trở thành tương lai của bóng đá Việt Nam”, ông nói.

Một trong những vấn đề được HLV Cristiano Roland đề cập là thể trạng của cầu thủ Việt Nam khi thi đấu ở môi trường bóng đá quốc tế có cường độ cao. Theo ông, đây không phải câu chuyện riêng của một đội tuyển hay cá nhân huấn luyện viên, mà cần được nhìn nhận trong bức tranh chung của nền bóng đá.

Đông đảo khán giả đồng hành cùng U17 Việt Nam trong các trận đấu tại U17 World Cup.

“Thể trạng là một vấn đề mà tất cả chúng ta phải cùng nhau nhìn lại, chứ không phải chỉ riêng cá nhân tôi, bởi đây là bức tranh chung của toàn bộ nền bóng đá. Ở cương vị huấn luyện viên, việc tôi phải làm là động viên các em thi đấu tốt nhất có thể trong khả năng của mình. Tôi cũng rất mong các cầu thủ trẻ sẽ nhận được sự quan tâm và đầu tư nhiều hơn nữa, để hướng tới những điều tốt nhất cho bóng đá Việt Nam trong tương lai”, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.

Đội tuyển U17 Việt Nam lên đường trở về nước vào tối 27-11. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, một đội tuyển U17 góp mặt tại sân chơi lớn nhất thế giới ở cấp độ này. Những trải nghiệm, bài học và dấu ấn tại Qatar sẽ là hành trang quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới cho các cầu thủ trẻ.

KHÁNH VÂN