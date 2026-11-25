U17 Mali là đối thủ cuối cùng của các cầu thủ Việt Nam ở vòng đấu bảng, trận đấu mà U17 Việt Nam cần phải thắng để rộng đường tranh suất đi tiếp.

Tiền đạo Văn Dương. Ảnh: VFF

Trước trận cuối vòng bảng, tiền đạo Nguyễn Văn Dương chia sẻ về sự chuẩn bị của toàn đội cho cuộc đối đầu quan trọng với U17 Mali. Chân sút thuộc lò đào tạo PVF cho biết ban huấn luyện đã động viên các cầu thủ sau màn trình diễn trước New Zealand, đồng thời nhắc nhở toàn đội nhanh chóng hướng sự tập trung đến trận đấu tiếp theo.

“Thầy đã động viên toàn đội vì chúng em có một trận đấu tốt, đã nỗ lực hết sức để giữ lại điểm số và duy trì cơ hội đi tiếp. Trận gặp Mali sắp tới sẽ rất quan trọng”, Văn Dương chia sẻ, “Em nghĩ Mali là đối thủ mạnh, bất kể họ sử dụng đội hình nào. Chúng em vẫn phải nỗ lực hết sức trong trận đấu cuối cùng và cố gắng giành chiến thắng để có cơ hội đi tiếp”.

Đánh giá về đối thủ, Văn Dương cho rằng U17 Mali sở hữu ưu thế về thể hình, thể lực cùng nền tảng kỹ thuật tốt. Đây cũng là những yếu tố mà U17 Việt Nam cần đặc biệt lưu ý trong quá trình chuẩn bị.

Thầy trò HLV Roland thoải mái trên sân tập.

“Mali rất khỏe, có thể hình tốt và nền tảng kỹ thuật cũng rất đáng chú ý. Chúng em cần chuẩn bị thật tốt, từ thể lực đến ý chí và tinh thần thi đấu. Chúng em vẫn còn nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển. Toàn đội luôn cố gắng giúp đỡ nhau tốt nhất có thể. Với cá nhân em, mục tiêu chung của đội bóng luôn được đặt lên hàng đầu”, tiền đạo U17 Việt Nam cho biết.

Văn Dương cũng vừa trở lại sau chấn thương cổ chân gặp phải trước thềm World Cup. Tiền đạo này không thể góp mặt ở trận ra quân gặp U17 Bỉ và được HLV Cristiano Roland xếp đá chính trong cuộc đối đầu New Zealand.

“Chấn thương của em hiện đã ổn. Trận gặp New Zealand mới là lần đầu tiên em trở lại thi đấu nên thể lực chưa thể đạt mức tốt nhất. Em sẽ cố gắng hồi phục để có trạng thái tốt nhất cho trận cuối vòng bảng”, Văn Dương chia sẻ.

Sau trận hòa New Zealand, ban huấn luyện bố trí các bài tập phục hồi cho những cầu thủ thi đấu với cường độ cao, đồng thời chú trọng chế độ dinh dưỡng nhằm giúp toàn đội sẵn sàng cho thử thách tiếp theo.

ĐOÀN NHẬT