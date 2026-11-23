Trong tốp 5 đội dẫn đầu sau vòng 8 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027, có đến 3 đại diện của TPHCM góp mặt.

Becamex TPHCM đang khẳng định sức mạnh tại Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Cụ thể, Becamex TPHCM đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 19 điểm, trong khi CLB TPHCM và Bình Minh Sài Gòn cùng có 16 điểm, chỉ kém đội bóng đất Thủ 3 điểm. Xen giữa ba đại diện TPHCM là Hưng Yên (17 điểm) và Thái Nguyên (16 điểm). Sự hiện diện của 3 đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác mang đến tín hiệu tích cực, nhất là khi mùa giải năm nay có đến 2 suất thăng hạng V-League.

Becamex TPHCM thể hiện đẳng cấp cựu vương

Becamex TPHCM đang là đội bóng có phong độ ấn tượng nhất trong nhóm các ứng viên thăng hạng. Thầy trò HLV Albadalejo Castano Gerard trải qua chuỗi 4 chiến thắng, ghi đến 12 bàn và có 3 trận giữ sạch lưới. Cuối tuần qua, đội chủ sân Bình Dương tiếp tục thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng đậm 5-0 trước Huế.

Bộ ba tấn công Dos Anjos - Hoàng Vũ Samson và Nguyễn Trần Việt Cường liên tục tỏa sáng, vừa ghi bàn vừa kiến tạo. Cả 3 đã đóng góp 12 trên tổng số 19 bàn thắng của Becamex TPHCM thì hiện tại. Ở tuyến giữa, tuyển thủ Võ Hoàng Minh Khoa cùng cựu binh Cao Văn Triền đảm bảo sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự cho đội nhà. Ngoài ra, những vệ tinh xung quanh như đội trưởng Ngô Tùng Quốc hay Châu Ngọc Quang cũng sẵn sàng tỏa sáng.

Điều quan trọng là dấu ấn chiến thuật từ HLV Albadalejo Castano Gerard ngày càng rõ nét. Becamex TPHCM chủ động kiểm soát bóng, tổ chức tấn công từ 2 biên lẫn trung lộ. Khi gặp khó trong việc tiếp cận khung thành đối phương, họ vẫn có những phương án tạo đột biến từ các tình huống cố định hoặc những cú sút xa. Như trong trận thắng Huế, Việt Cường lập cú đúp bằng hai pha dứt điểm ngoài vòng 16m50.

Với lực lượng và chất lượng chuyên môn vượt trội, đẳng cấp của một cựu vương V-League đang được Becamex TPHCM thể hiện rõ ở sân chơi hạng Nhất. Đội bóng đất Thủ đang tăng tốc mạnh mẽ, trong bối cảnh nhiều đối thủ cạnh tranh chưa duy trì được sự ổn định qua từng vòng đấu.

Các cầu thủ Bình Minh Sài Gòn đang mang đến những điều thú vị tại giải đấu. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

CLB TPHCM quyết không lỡ hẹn, Bình Minh Sài Gòn gây bất ngờ

Cùng có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp là CLB TPHCM. Rộng hơn, thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương đã trải qua 5 trận bất bại, với thủ môn Nguyễn Thanh Thắng giữ sạch lưới trong cả 3 vòng đấu gần nhất.

Sau khởi đầu có phần chệch choạc, đội chủ sân Bà Rịa đang dần bắt nhịp với cuộc đua. Không còn sự phụ thuộc vào khả năng săn bàn của Jimer Lynch, CLB TPHCM đã cho thấy nhiều phương án tạo đột biến hơn khi các cầu thủ nội như Nguyễn Công Thành, Hồ Sỹ Giáp, Bùi Huy Hoàng hay Đào Tấn Lộc biết cách tỏa sáng đúng thời điểm.

Đây là tín hiệu đáng mừng với đội bóng từng đứng hạng 3 mùa trước và lỡ cơ hội thăng hạng trong cuộc đua giành 1,5 suất lên chơi V-League. Mùa giải 2026-2027, khi số suất thăng hạng trực tiếp được nâng lên thành 2, thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương chắc chắn không muốn thêm một lần phải lỡ hẹn.

Trong 3 đại diện TPHCM, Bình Minh Sài Gòn có lẽ là cái tên tạo bất ngờ lớn nhất. Việc phải chuyển địa điểm hoạt động, đổi tên từ Đồng Tháp thành Bình Minh Sài Gòn khiến đội bóng gặp không ít khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải. Nhưng càng thi đấu, thầy trò HLV kỳ cựu Ngô Quang Sang càng cho thấy sự thích nghi và khả năng vượt khó.

Bình Minh Sài Gòn dần tích lũy điểm số, tận dụng tốt những cơ hội có được để vươn lên nhóm đầu bảng xếp hạng. Điểm tựa của CLB là dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm, từng chinh chiến ở V-League như Nguyễn Hoàng Quốc Chí, Nguyễn Minh Trung, Hoàng Thanh Tùng và cả đội trưởng Bùi Ngọc Thịnh. Ngoài ra, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Cao Quốc Khánh cũng đang vào phom với những bàn thắng quan trọng cho CLB.

Về mặt tinh thần, Bình Minh Sài Gòn còn nhận được sự đồng hành sát sao từ ban lãnh đạo. Như Trưởng đoàn Lâm Trung Hiếu chia sẻ, ông luôn theo sát đội bóng, quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhất trong sinh hoạt và thi đấu “để các thành viên yên tâm mà cống hiến”. Một lợi thế khác của CLB là không chịu áp lực phải thăng hạng bằng mọi giá. Tâm lý thoải mái giúp Bùi Ngọc Thịnh cùng đồng đội bước vào trận đấu với sự tự tin, qua đó có thể tạo nên những bất ngờ trước các đối thủ được đánh giá cao hơn.

Chặng đường phía trước vẫn còn dài, khi giải đấu còn đến 18 vòng, nhưng với việc giải hạng Nhất có 2 suất thăng hạng trực tiếp, bóng đá TPHCM đang đứng trước cơ hội để đưa nhiều đại diện trở lại sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam.

HỮU THÀNH