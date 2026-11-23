Nam Định thắng tiến ở ngôi đầu bảng sau chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng.

Giành 3 điểm trong cuộc tiếp đón Hải Phòng, đội bóng thành Nam tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng với 19 điểm.

Nhì bảng tạm thời là Ninh Bình đạt 16 điểm từ trận thắng SHB Đà Nẵng ngay trên sân khách. Theo sau là nhóm 3 đội cùng 14 điểm: SLNA, CAHN và Hà Tĩnh, trong đó CAHN còn 1 trận chưa đá.

Ấn tượng nhất vẫn là hai đội SLNA và Hà Tĩnh khi tiếp tục ổn định trong top đầu bảng. Ở vòng 8, Hà Tĩnh đã đánh bại Công an TPHCM 2-1 để kéo dài chuỗi trận thăng hoa.

Ở khu vực cuối bảng, Đồng Nai thực sự lâm nguy khi chưa thoát khỏi vị trí cuối bảng khi lại thua trận, lần này là thua cách biệt 1-3 trước Hà Nội FC. Phía trước Đồng Nai là HAGL và Thể Công Viettel có cùng 6 điểm.

Đồ họa: VPF

KHÁNH VÂN