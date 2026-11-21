Đội chủ nhà Becamex TPHCM thắng thuyết phục Huế tỉ số 5-0 để chiếm lấy ngôi đầu bảng sau vòng 8 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027.

Becamex TPHCM xây chắc ngôi đầu bảng. ẢNH: BFC

Bước vào trận đấu với quyết tâm giành trọn 3 điểm, Becamex TPHCM có thêm động lực khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Thái Nguyên đã thất bại trước CLB TPHCM ở trận đấu diễn ra 1 ngày trước đó. Cả hai đội cùng có 16 điểm trước vòng đấu này, vì vậy chiến thắng trước Huế sẽ giúp đội bóng đất Thủ độc chiếm ngôi đầu.

Trước Huế đang nằm trong nhóm cuối bảng, Becamex TPHCM nhanh chóng thể hiện sự vượt trội. Ngay phút thứ 5, Hoàng Vũ Samson tận dụng cơ hội dứt điểm cận thành, mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Đến phút 36, tuyển thủ Nguyễn Trần Việt Cường tung cú sút xa đẹp mắt, nhân đôi cách biệt. Trước khi hiệp 1 khép lại, Becamex TPHCM tiếp tục khai thác hiệu quả tình huống cố định. Daniel Dos Anjos đánh đầu lái bóng về góc xa, nâng tỉ số lên 3-0.

Thế trận gần như an bài sau giờ nghỉ. Ngay đầu hiệp 2, Nguyễn hoàn tất cú đúp cá nhân, đưa Becamex TPHCM dẫn trước 4-0. Đến phút 82, Hoàng Vũ Samson cũng ghi thêm bàn thắng thứ 2 cho riêng mình, ấn định chiến thắng tưng bừng 5-0.

Thầy trò HLV Albadalejo Gerard thắng trận thứ 4 liên tiếp để nâng tổng điểm lên 19, xây chắc ngôi đầu bảng với khoảng cách 3 điểm so với 3 đội xếp sau gồm Thái Nguyên, CLB TPHCM và Bình Minh Sài Gòn.

Bình Minh Sài Gòn (áo vàng) thắng thuyết phục trên sân Đà Lạt của Lâm Đồng. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Quan trọng hơn, Nguyễn Trần Việt Cường cùng đồng đội đang cho thấy dấu hiệu tăng tốc đúng thời điểm, qua đó tạo lợi thế trong cuộc đua giành một trong 2 suất thăng hạng V-League mùa tới.

Ở trận đấu khác, Bình Minh Sài Gòn cũng mang về niềm vui cho bóng đá TPHCM khi đánh bại đội chủ nhà Lâm Đồng 2-0. Phút 55, Nguyễn Thế Thắng đá phản lưới nhà trước khi Cao Quốc Khánh thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 80, ấn định chiến thắng cho đội khách.

Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa Phú Thọ và Long An được ví như trận "chung kết ngược" của mùa giải đã khép lại với chiến thắng ngược dòng 3-2 nghiêng về Phú Thọ. Ba điểm quý giá giúp Phú Thọ tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng, vươn lên xếp thứ 11 với 5 điểm. Hai vị trí cuối bảng hiện thuộc về Lâm Đồng và Long An, cùng có 4 điểm.

HỮU THÀNH