U17 New Zealand vừa nhận thất bại 0-3 trước U17 Mali, trong khi U17 Việt Nam khiến U17 Bỉ phải vất vả mới giành chiến thắng 3-2 ở trận ra quân FIFA U17 World Cup 2026.

Đội tuyển U17 Việt Nam có trận đấu hay trước đối thủ lớn U17 Bỉ. Ảnh: NHẬT ĐOÀN

Cuộc đối đầu giữa hai đội U17 Việt Nam và U17 New Zealand ngày 23-11 trở thành cơ hội để thầy trò HLV Cristiano Roland tìm kiếm những điểm số đầu tiên tại sân chơi lớn thế giới.

New Zealand cũng gặp khó

U17 New Zealand không có khởi đầu thuận lợi khi để thua U17 Mali 0-3 tại bảng G. Halidou Maiga mở tỷ số ở phút 11, trước khi hoàn tất cú đúp ở phút 50. Chỉ 4 phút sau, Makan Sacko ghi bàn ấn định chiến thắng cho đại diện châu Phi.

3 lần để thủng lưới cho thấy New Zealand gặp nhiều khó khăn trước sức ép của đối thủ. Đây cũng là những diễn biến mà ban huấn luyện U17 Việt Nam có thể nghiên cứu để tìm ra phương án khai thác điểm yếu của đối phương.

Cả hai đội đều chưa có điểm sau lượt trận đầu tiên. Vì vậy, cuộc chạm trán lúc 22 giờ 30 ngày 23-11 sẽ có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Với U17 Việt Nam, đây là dịp để các cầu thủ trẻ chứng minh những gì thể hiện trước U17 Bỉ không phải khoảnh khắc nhất thời.

Tiếc cho U17 Việt Nam bị ngược dòng 2-3. Ảnh: NHẬT ĐOÀN

Hai bàn thắng làm nên dấu ấn

Dù thất bại 2-3 trước U17 Bỉ, đội tuyển U17 Việt Nam đã để lại dấu ấn bằng hai pha lập công đẹp mắt. Ngay phút thứ 4, từ quả phạt góc của Nguyễn Minh Thủy, Lê Sỹ Bách di chuyển khôn ngoan rồi thực hiện cú đánh gót điệu nghệ, đưa bóng vào lưới đối thủ. Bàn thắng ấy trở thành cột mốc đáng nhớ khi đánh dấu lần đầu tiên bóng đá Việt Nam ghi bàn tại một kỳ World Cup sân 11 người.

Đến phút 85, Nguyễn Lực tiếp tục khiến khán giả phấn khích bằng cú đá phạt góc trực tiếp thành bàn, rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Hai bàn thắng đến từ hai tình huống khác nhau, nhưng cùng cho thấy sự táo bạo và khả năng xử lý kỹ thuật của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Sau trận đấu, HLV Cristiano Roland bày tỏ sự tự hào về màn trình diễn của học trò. Nhà cầm quân người Brazil ghi nhận tinh thần chiến đấu và sự tự tin mà các cầu thủ thể hiện trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Những bàn thắng vào lưới U17 Bỉ cũng cho thấy đội tuyển có thể tạo ra khác biệt khi mạnh dạn thể hiện khả năng của mình.

HLV Cristiano Roland tin tưởng các học trò sẽ làm tốt hơn ở trận gặp New Zealand. Ảnh: NHẬT ĐOÀN

“Tôi rất hài lòng và tự hào vì những gì đội đã thể hiện. Các em đã chơi tốt, giữ vững tinh thần cho đến tận những phút cuối cùng. Dù thua trận, tôi nghĩ đây sẽ là niềm tự hào lớn đối với những người làm bóng đá cũng như khán giả Việt Nam”, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.

Trước đối thủ vừa tầm New Zealand, ông thầy trẻ người Brazil cho biết điều quan trọng của các học trò là giữ được sự chủ động và tinh thần dám chơi bóng, đồng thời phải chắt chiu tốt hơn những cơ hội có được. Một kết quả thuận lợi sẽ giúp thầy trò HLV Cristiano Roland tiếp tục nuôi hy vọng tại World Cup.

“Chúng tôi sẽ xem lại trận đấu, phân tích những điểm cần cải thiện và rút kinh nghiệm cho lần ra sân tiếp theo. Ban huấn luyện sẽ nghiên cứu đối thủ, tìm ra những điểm yếu để xây dựng phương án phù hợp. Toàn đội sẽ chuẩn bị tốt nhất với quyết tâm giành kết quả thuận lợi”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

GIA MINH