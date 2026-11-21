Với vị thế đội bóng từng 4 lần vô địch châu Á, Iran sớm thể hiện sức mạnh vượt trội. Mohammad Masoumizadeh, Mohaved Baltork, Mohammadali Hassanabad và Mahdi Shirmohammadi lần lượt lập công, giúp đại diện Tây Á dẫn trước 4-0 sau hiệp đầu tiên.
Sang hiệp 2, Iran tiếp tục gia tăng cách biệt với hai bàn thắng của Saeid Piramoun và Davoud Baghdadabadi. Các cầu thủ Việt Nam có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 17 khi Ngô Tấn Tài khéo léo vượt qua thủ môn đối phương. Đến phút 23, Phạm Trường Dũ đánh đầu cận thành, ghi bàn thứ hai cho đội tuyển Việt Nam.
Tuy nhiên, Iran vẫn duy trì thế trận áp đảo. Ali Mirshekari ghi bàn ở phút 30, trước khi Masoumizadeh và Baghdadabadi tiếp tục lập công trong những phút cuối, ấn định chiến thắng 10-2. Riêng Baghdadabadi hoàn tất cú hat-trick, góp phần giúp Iran chính thức giành quyền vào tứ kết.
Sau hai lượt trận, đội tuyển Việt Nam chưa có điểm và sẽ gặp Afghanistan ở lượt trận cuối vòng bảng ngày 23-11. Đây là cơ hội cuối để thầy trò HLV Mai Văn Đức tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại giải đấu.