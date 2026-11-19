Dù đã thể hiện đầy nỗ lực trước Lebanon ở trận ra quân Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026, diễn ra chiều 19-11 tại Phang Nga (Thái Lan), thầy trò HLV Mai Văn Đức vẫn nhận thất bại với tỷ số 4-7 sau màn rượt đuổi bàn thắng đầy hấp dẫn.

Dù thi đấu đầy cố gắng, các cầu thủ Việt Nam không thể giành điểm trước Lebanon. Ảnh: VFF

Lebanon sớm thể hiện sức mạnh khi nhanh chóng tạo cách biệt 3 bàn. Al Saleh lập cú đúp ngay trong 4 phút đầu trận. Phút 7, Hammed nâng tỷ số lên 3-0 bằng pha ngã người móc bóng đẹp mắt. Minh Tuấn rút ngắn cách biệt xuống 1-3 ở phút 9, nhưng Lebanon tiếp tục ghi hai bàn do công của El Khatib (phút 11) và Fattal (phút 12), khép lại hiệp 1 với lợi thế 5-1.

Bị dẫn sâu, các cầu thủ Việt Nam bước vào hiệp 2 với nhiều áp lực, nhưng họ đã thi đấu đầy quyết tâm và lối chơi khởi sắc hơn. An Na Lực rút ngắn tỷ số xuống 2-5, trước khi Mai Văn Mãnh thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 18, đưa tỷ số về 3-5. Tuy nhiên, phút 22, thủ môn Hallal bất ngờ ghi bàn bằng cú sút xa, giúp Lebanon nới rộng khoảng cách lên 6-3.

Ảnh: AFC

Trong hiệp cuối, Ngọc Bảo ghi bàn ở phút 31, rút ngắn tỷ số xuống 4-6 và thắp lại hy vọng cho đội tuyển Việt Nam. Dẫu vậy, phút 35, Al Saleh hoàn tất cú hat-trick bằng pha móc bóng đẹp mắt, ấn định chiến thắng 7-4 cho Lebanon.

Sau trận ra quân, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục đối mặt với thử thách lớn mang tên Iran vào ngày 21-11, trước khi gặp Afghanistan ở lượt trận cuối vòng bảng ngày 23-11. Cả hai trận đấu đều diễn ra lúc 17 giờ.

Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 28-11 tại Phang Nga (Thái Lan), quy tụ 12 đội tuyển chia thành ba bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

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