Giải sẽ chính thức khởi tranh tại Thái Lan vào cuối tuần này. Ở bảng B, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân với Lebanon vào ngày 19-11.

Giải năm nay quy tụ 12 đội tuyển, được chia thành ba bảng, thi đấu tại Phang Nga, Thái Lan.

Tại bảng A, chủ nhà Thái Lan sẽ cạnh tranh với Nhật Bản, Bahrain và Iraq. Nhật Bản là đội giàu thành tích với ba lần vô địch, trong khi Bahrain từng đăng quang vào năm 2006.

Bảng B có sự góp mặt của Iran, Lebanon, Việt Nam và Afghanistan. Iran được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch sau khi đã bốn lần lên ngôi. Trong khi đó, Việt Nam sẽ có cơ hội thử sức trước những đối thủ có trình độ cao ngay từ vòng bảng.

Bảng C gồm Oman, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Saudi Arabia và Uzbekistan. Oman là nhà vô địch năm 2015, còn UAE từng hai lần đăng quang tại giải đấu.

Để chuẩn bị cho Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam đã có đợt tập huấn và thi đấu 3 trận giao hữu quốc tế tại Đà Nẵng. Đội đã sang Thái Lan vào ngày 16-11 và có 3 ngày để thích nghi trước ngày khai mạc.

KHÁNH VÂN