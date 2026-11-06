Lịch thi đấu bóng đá

Lịch thi đấu vòng 7 V-League 2026-2027

SGGPO

Sức nóng trên bảng xếp hạng ngày càng gia tăng khi hình thành nhóm đông 10 đội từ hạng 2 đến hạng 11 chỉ cách nhau 3 điểm. 

Lịch thi đấu vòng 7 V-League 2026-2027

Nhưng trước mắt, hối hả nhất vẫn là hai đội đang đứng cuối bảng Đồng Nai và HAGL đang cần 1 chiến thắng để "giải hạn".

Vòng này, Đồng Nai (1 điểm) về sân nhà thi đấu và gặp SHB Đà Nẵng được đánh giá là cân sức. Đồng Nai trội hơn hẳn về lực lượng, nhưng lại đang kém hơn đối phương về tâm lý thi đấu khi chỉ có 1 điểm và chưa ghi được bàn nào.

HLV Nguyễn Việt Thắng có cơ hội đối đầu với đội bóng cũ mà ông từng có thời gian làm trợ lý cho HLV Lê Huỳnh Đức. Trong khi SHB Đà Nẵng cũng đang xem Đồng Nai là một trong những đối thủ cùng cuộc đua trụ hạng, nên cũng sẽ phải gồng sức chiến đấu để kiếm điểm.

Trận đấu đáng chú ý khác diễn ra trên sân Pleiku giữa HAGL và Hà Nội FC. Cuộc so tài mà HAGL đang ở thế dựa chân tường khi đang trong chuỗi trận toàn thua. Nếu lại "gãy" ở trận này, đoàn quân của GĐKT Vũ Tiến Thành dễ rơi xuống cuối bảng.

Công an Hà Nội - Công an TPHCM là trận đấu tái hiện lại trận tranh Siêu Cup 2025 mà CAHN thắng cách biệt đến 5-0. Chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy lần này e rằng khó cho thầy trò HLV Artur "đòi nợ".

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KHÁNH VÂN

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HAGL Đua Phương Rơi

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