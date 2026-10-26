Lịch thi đấu bóng đá

Lịch thi đấu vòng 5 giải hạng Nhất 2026-2027

SGGPO

Các trận đấu của vòng 5 giải hạng Nhất 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 27 và 28-10 sẽ là cơ hội cho nhóm đội nhóm đầu bứt tốp.

Lịch thi đấu vòng 5 giải hạng Nhất 2026-2027

Đội đầu bảng Thái Nguyên tiếp tục thi đấu trên sân khách, vòng này là gặp đội chủ nhà Long An hiện đang đứng áp chót trên BXH. Cơ hội kiếm điểm của thầy trò HLV Phạm Minh Đức là rất rộng, thậm chí là một trận thắng.

Tương tự như vậy là Hưng Yên, đang đứng nhì bảng xếp hạng và cũng bất bại qua 4 vòng đấu sẽ về sân nhà để tiếp CLB Huế cũng rộng cơ hội giành thêm 3 điểm.

Cân sức nhất là cuộc so tài giữa TPHCM và Quy Nhơn United trên sân Bà Rịa, đó cũng là cuộc so tài thú vị giữa hai nhà cầm quân là cựu cầu thủ đội Cảng Sài Gòn Nguyễn Minh Phương và Hứa Hiền Vinh.

Ở chiều ngược lại, các đội cuối bảng như Huế, Phú Thọ, Long An sẽ gặp nhiều áp lực trong cuộc đua tìm điểm để thoát hiểm.

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KHÁNH VÂN

Từ khóa

Phạm Minh Đức Nguyễn Minh Phương Áp chót Sân khách

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