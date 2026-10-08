Lịch thi đấu vòng 3 V-League 2026-2027

V-League 2026-2027 sẽ trở vào vào cuối tuần này với các trận đấu thuộc vòng 3. Trước đó, trận đấu sớm giữa Đồng Nai và CAHN diễn ra ngày 20-9 nhằm tạo điều kiện cho CAHN thi đấu tại AFC Champions League Elite.

Cú bứt đi nhanh của CAHN đang tạo sức ép lên nhóm đội đang cùng cuộc đua top đầu ở mùa giải 2026-2027. Trong đó có cuộc so tài đáng chú ý trên sân Thiên Trường giữa Nam Định và Ninh Bình, cả hai cùng thể hiện tham vọng cùng tranh ngôi vương ở mùa này.

Thể Công Viettel tiếp Hà Tĩnh sẽ lắm khó khăn cho đội khách khi thầy trò HLV Popov hướng mục tiêu đạt kết quả tốt để chạy đà cho việc bắt đầu tham dự đấu trường châu Á vào tuần sau.

Một đội bóng khác của thủ đô là Hà Nội FC cũng lắm áp lực khi tiếp đón đội tân binh Bắc Ninh. Hà Nội FC có thực lực mạnh hơn, nhưng thầy trò HLV Kewell đang gặp sức ép khi chưa có điểm nào sau hai trận từ đầu mùa.

Như những mùa bóng gần đây, HAGL đã khởi đầu mùa giải chưa được như ý. Điều đó sớm đẩy họ vào thế dựa chân tường và buộc phải dốc sức ở cuộc tiếp đón Đà Nẵng ở vòng 3.

KHÁNH VÂN