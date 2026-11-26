Vòng 9 giải hạng Nhất diễn ra vào cuối tuần sẽ chứng kiến những màn so tài "nảy lửa" giữa các đội trong cuộc đua thăng hạng.

Nhưng đáng chú ý nhất sẽ là cuộc đối đầu trên sân Tự Do giữa Huế và Long An, hai đội đang cùng kẹt ở khu vực cuối bảng và xác định đây như là trận "chung kết ngược".

Dù hai đội phía trước sẽ đối đầu nhau, nhưng đội cuối bảng là Lâm Đồng cũng khó để tận dụng cơ hội nhằm qua mặt để thoát vị trí đội sổ, khi họ sẽ làm khách trên sân Phú Thọ mà đội chủ nhà cũng chỉ hơn Lâm Đồng đúng 1 điểm.

Ở top đầu, hai ứng viên thăng hạng là Thái Nguyên và Hưng Yên sẽ so tài trong trận đấu hứa hẹn hấp dẫn về chuyên môn. Một trận đấu khác cũng được chờ đợi là Bình Minh Sài Gòn tiếp Becamex TPHCM. Phong độ hiện tại của đội bóng đất Thủ xem ra không dễ cho "hiện tượng" Bình Minh Sài Gòn có cơ hội gây bất ngờ.

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KHÁNH VÂN