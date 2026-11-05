Lịch thi đấu vòng 7 giải hạng Nhất 2026-2027: Hướng về sân Bình Dương

Trận cầu tâm điểm vòng 7 giải hạng Nhất 2026-2027 là cuộc so tài trên sân Bình Dương giữa hai ứng viên trong cuộc đua thăng hạng là Becamex TPHCM và Công an Nhân Dân.

Đó cũng là trận đấu nhiều áp lực với HLV Nguyễn Đức Thắng khi Công an Nhân Dân bất ngờ khựng lại trong những vòng gần đây và hiện đang đứng thứ 8 với 10 điểm.

Dù khoảng cách giữa CAND và Becamex TPHCM không là bao, nhưng nếu sẩy chân ở trận này sẽ rất nguy hiểm cho đội khách. Trong khi đó Becamex TPHCM sẽ không bỏ qua cơ hội quý giá để tạo khoảng cách điểm số với 1 trong những đối thủ nhiều tham vọng này.

Hưng Yên có nhiều hy vọng giành 3 điểm trong cuộc tiếp đón Quy Nhơn United. Đây cũng là cuộc gặp gỡ thú vị giữa HLV Bùi Đoàn Quang Huy của đội chủ nhà với đội bóng cũ. Trong khi đó, đội còn lại đang ở trong top 3 là Thái Nguyên sẽ gặp thử thách trong chuyến làm khách trên sân Cần Thơ.

Bình Minh Sài Gòn, hiện tượng thú vị ở giai đoạn đầu mùa cũng có hy vọng vào top 3 nếu giành được 3 điểm trên sân Long An ở vòng này.

KHÁNH VÂN