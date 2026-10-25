Lịch thi đấu AFC Women’s Champions League 2026-2027

AFC Women’s Champions League 2026-2027 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 1-11 tới đây. CLB nữ TPHCM vào bảng B, thi đấu tại Ấn Độ cùng các CLB Hwacheon KSPO WFC (Hàn Quốc), East Bengal FC (Ấn Độ) và 4.25 SC (CHDCND Triều Tiên).

Ảnh: Ho Chi Minh City Women's FC

Trong số các đối thủ, Hwacheon KSPO WFC là đương kim vô địch giải VĐQG nữ Hàn Quốc (WK League), East Bengal FC là nhà vô địch Women’s League của Ấn Độ, trong khi 4.25 SC vừa đăng quang tại giải VĐQG nữ CHDCND Triều Tiên. CLB nữ TPHCM tham dự giải với tư cách đương kim vô địch giải nữ quốc gia Việt Nam.

Đáng chú ý, khi CLB nữ TPHCM có lần thứ ba liên tiếp đại diện bóng đá nữ Việt Nam tham dự giải đấu cấp CLB nữ hàng đầu châu Á.

Hai mùa giải trước, Huỳnh Như và các đồng đội đều vượt qua vòng đấu bảng. Ảnh: Ho Chi Minh City Women's FC

Vòng bảng AFC Women’s Champions League 2026-2027 quy tụ 12 CLB, được chia thành ba bảng, mỗi bảng bốn đội và thi đấu theo thể thức tập trung. Bảng B sẽ được tổ chức tại Kolkata (Ấn Độ) từ ngày 1 đến 7-11-2026. Đây cũng là lần đầu tiên Ấn Độ đăng cai một bảng đấu vòng bảng AFC Women’s Champions League.

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KHÁNH VÂN