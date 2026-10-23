Bóng đá trong nước

Thái Nguyên T&T giành ngôi Á quân giải bóng đá nữ quốc gia

SGGPO

Mùa giải bóng đá nữ VĐQG - Thái Sơn Bắc 2026 đã chính thức khép lại sau lượt trận cuối vào chiều 23-10.

Thái Nguyên T&T giành vị trí Á quân. Ảnh: ANH KHOA
Thái Nguyên T&T giành vị trí Á quân. Ảnh: ANH KHOA

Vòng đấu cuối, cả 3 trận trên các sân Thành Long, Ngãi Giao và Cửa Ông đều thi đấu cùng giờ.

Trước lượt trận này, Thái Nguyên T&T có 24 điểm, hơn Hà Nội I đúng 1 điểm, qua đó nắm lợi thế trong cuộc đua giành vị trí thứ hai chung cuộc khi có quyền tự quyết. Đối đầu với TPHCM II, Thái Nguyên T&T chủ động kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, hàng phòng ngự thi đấu chắc chắn của đội chủ nhà khiến đội khách gặp không ít khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng.

Phải đến phút 38, Bảo Trân mới khai thông thế bế tắc cho Thái Nguyên T&T. Chỉ 4 phút sau, Bích Thùy tiếp tục lập công, giúp đội bóng xứ chè khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 2-0.

Sang hiệp hai, Thái Nguyên T&T tiếp tục duy trì thế chủ động. Phút 74, Bích Thùy hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà. Kết quả này giúp Thái Nguyên T&T kết thúc mùa giải với 27 điểm, chính thức giành ngôi á quân Giải bóng đá nữ VĐQG – Thái Sơn Bắc 2026.

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Dương Thị Vân (Thái Nguyên T&T) nỗ lực tranh bóng cùng cầu thủ TPHCM II. Ảnh: ANH KHOA

Trong khi đó trên sân Cửa Ông, Hà Nội I bước vào cuộc đối đầu với Than KSVN với mục tiêu giành trọn 3 điểm để cạnh tranh vị trí thứ hai. Tuy nhiên, Hà Nội I chỉ giành một kết quả hòa 1-1 với các bàn thắng đều do hai cầu thủ cùng tên Hải Yến ghi.

Ở trận đấu còn lại, nhà đương kim vô địch TPHCM I vốn đã đăng quang từ vòng đấu trước đã để thua PP Hà Nam với tỷ số 0-2. Như vậy, Giải bóng đá nữ VĐQG - Thái Sơn Bắc 2026 khép lại với chức vô địch thuộc về TPHCM I, Thái Nguyên T&T giành ngôi á quân và Hà Nội I xếp thứ ba.

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Đội Hà Nội I đứng thứ ba và nhận giải Phong cách
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KHÁNH VÂN

Từ khóa

TPHCM I Phút 38 Than KSVN Bảo Trân

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