Đội tuyển nữ Việt Nam giữ hạng 37 thế giới, thứ 6 châu Á

Theo bảng xếp hạng FIFA nữ mới được công bố, trật tự không có nhiều biến động đáng chú ý. Đội tuyển nữ Việt Nam duy trì vị trí dẫn đầu Đông Nam Á, hạng 6 châu Á và 37 thế giới.

Đội tuyển nữ Việt Nam bất phân thắng bại cùng Thái Lan tại Asiad 20. Ảnh: VFF

Trên bình diện thế giới, đội tuyển nữ Tây Ban Nha tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng và nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ hai là Mỹ gần 80 điểm. Đức giữ vị trí thứ ba sau khi giành chiến thắng trong cả hai trận giao hữu trên sân nhà. Trong top 10, Đan Mạch là đội tuyển duy nhất có sự thay đổi thứ hạng khi tăng hai bậc lên vị trí thứ 10, lần đầu trở lại nhóm này kể từ tháng 8-2010.

Đợt cập nhật lần này được thực hiện sau 183 trận đấu quốc tế, bao gồm các trận vòng loại FIFA Women’s World Cup 2027 tại châu Âu và châu Phi, vòng loại bóng đá nữ Olympic khu vực châu Phi cùng nhiều trận giao hữu quốc tế. Trong thời gian này đội tuyển nữ Việt Nam tham dự Asiad 20 với kết quả vào tứ kết.

Malawi là đội tuyển gây ấn tượng mạnh nhất khi tăng 49 bậc, vươn lên vị trí thứ 104 thế giới. Thành tích lọt vào chung kết Cúp bóng đá nữ châu Phi 2026 (WAFCON), giành quyền tham dự FIFA Women’s World Cup 2027 lần đầu tiên trong lịch sử cùng những kết quả tích cực tại các giải đấu gần đây đã giúp đội tuyển này tích lũy thêm 158,44 điểm, mức tăng điểm kỷ lục của đội.

Đội tuyển nữ Việt Nam giữ nguyên thứ hạng tính đến tháng 10-2026. Ảnh: VFF

Bên cạnh Malawi, nhiều đội tuyển châu Phi cũng cải thiện đáng kể thứ hạng. Cameroon tăng 9 bậc lên vị trí thứ 62 sau khi đăng quang tại WAFCON 2026. Tanzania tăng 11 bậc lên vị trí thứ 111, Burkina Faso tăng 9 bậc lên vị trí thứ 109. Trong khi đó, Slovenia tăng hai bậc lên vị trí thứ 36, thứ hạng cao nhất trong lịch sử đội tuyển.

Ở chiều ngược lại, Ai Cập giảm 14 bậc xuống vị trí thứ 113 sau khi không giành được điểm nào ở vòng bảng WAFCON 2026. Zimbabwe tụt 9 bậc xuống vị trí thứ 136, còn CHDC Congo giảm 8 bậc xuống vị trí thứ 114.

Việc duy trì vị trí thứ 37 thế giới, thứ 6 châu Á và số một Đông Nam Á tiếp tục cho thấy sự ổn định của đội tuyển nữ Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA, đồng thời là cơ sở để đội tuyển hướng tới những mục tiêu tiếp theo trong hành trình phát triển bóng đá nữ Việt Nam.

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KHÁNH VÂN