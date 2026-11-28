Ngày 28-11, ngày hội của bóng đá trẻ nữ thuộc lứa tuổi U13 được chính thức khai mạc tại Trung tâm Thể thao Thành Long (TPHCM) với sự tham dự của 8 đội.

Ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam cùng ông Eric Abrams - chuyên gia FIFA bắt tay chào mừng các đội tham dự Festival. Ảnh: ĐÌNH VIÊN

Đến dự lễ khai mạc có ông Eric Abrams, Chuyên gia FIFA - Phụ trách Dự án Phát triển tài năng bóng đá trẻ FIFA (Talent Development Scheme - TDS); ông Trần Anh Tú – Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; ông Trần Đình Huấn – Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá TPHCM…

Trước đó vào ngày 25-11, đại diện 8 đội bóng tham dự Festival U13 nữ 2026 đã tham dự buổi họp kỹ thuật và tiến hành bốc thăm. Tại buổi họp, Ban tổ chức phổ biến điều lệ, các quy định chuyên môn, công tác hậu cần và tổ chức giải. Những thắc mắc liên quan đến lực lượng, thủ tục đăng ký và lịch thi đấu được giải đáp cụ thể, giúp các đội nắm rõ thông tin trước khi bước vào tranh tài.

Festival U13 nữ 2026 do Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức trong khuôn khổ chương trình phối hợp phát triển bóng đá nữ. Tại TPHCM, Liên đoàn Bóng đá TPHCM (HFF) phối hợp triển khai hoạt động.

Festival năm nay có sự tham dự của 8 đội, các trận đấu diễn ra tại Trung tâm Thể thao Thành Long

Theo kế hoạch, Festival diễn ra trong hai giai đoạn, lần lượt vào các ngày 28 và 29-11, sau đó là vào các ngày 4, 5 và 6-12-2026 tại Trung tâm Thể thao Thành Long (phường Bình Hưng, TPHCM).

Các trận đấu được tổ chức theo thể thức sân 8, tạo điều kiện để các cầu thủ phát huy kỹ năng cá nhân, khả năng phối hợp và tinh thần đồng đội. Đây cũng là cơ hội để các em giao lưu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm trong môi trường thi đấu tập thể.

Với sự tổ chức của FIFA, VFF và phối hợp triển khai của HFF, U13 Festival nữ 2026 được kỳ vọng mang đến môi trường thi đấu thiết thực, góp phần nuôi dưỡng tình yêu bóng đá, phát hiện những nhân tố tiềm năng và tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của bóng đá nữ TPHCM nói riêng, bóng đá nữ Việt Nam nói chung.

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