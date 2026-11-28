Vừa thắng thuyết phục Đồng Nai ngay trên sân khách với tỷ số 3-1, nhưng Hà Nội FC vẫn chưa thực sự tạo cảm giác an tâm ở sự ổn định. Bởi từ đầu mùa, họ có những trận thua đầy bất ngờ trước những đội không được đánh giá cao hơn. Đó là điều mà người hâm mộ đội này lo ngại trong cuộc tiếp đón Hà Tĩnh vào tối 28-11.

Kinh nghiệm của Văn Quyết rất cần thiết cho Hà Nội FC lúc này. Ảnh: HNFC

Ngoài trận thắng Đồng Nai vốn có thực lực hùng hậu ngay trên sân khách, Hà Nội FC còn từng hạ Công an Hà Nội, Ninh Bình. Nhưng đan xen vào đó là các trận thua HAGL, Đà Nẵng và nhất là trắng tay trước SLNA ngay trên sân Hàng Đẫy. Điều đó càng làm cho hành trình của Hà Nội FC thêm khó lường.

Vòng 9 V-League vào chiều 28-11 họ sẽ về sân nhà tiếp Hà Tĩnh, cũng là một “ca khó” khi đội bóng này đang có phong độ rất ổn định và đứng cạnh Hà Nội FC trên bảng xếp hạng. Trận này, Hà Nội FC có đầy đủ lực lượng để hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm nhằm đến gần hơn với top 3. Kinh nghiệm của Văn Quyết, Hùng Dũng, Hai Long cùng những Silva, Sade, Felida, Aymeric và Andrew Jung sẽ giúp họ củng cố niềm tin.

Ở bên kia sân, Hà Tĩnh dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Như Thuật tiếp tục hành trình đầy khó chịu, ẩn chứa nhiều bất ngờ như thời kỳ đội bóng này do HLV Nguyễn Thành Công dẫn dắt. Nhóm 4 ngoại binh Helerson, Luiz Antonio, Atshimene và Daniel gánh khu vực thật hiệu quả để đưa đội bóng này đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Thủ lĩnh khu trung tuyến của Hà Tĩnh, tiền vệ Trọng Hoàng. Ảnh: VPF

Năm trận liên tiếp bất bại, trong đó có các trận thắng Nam Định, Công an TPHCM, Hải Phòng cho thấy Hà Tĩnh hiện tại không chỉ dừng lại ở vai trò “kẻ phá bĩnh” mà còn hướng mục tiêu cao hơn.

Mục tiêu của Hà Tĩnh cũng đơn giản là 1 kết quả hòa, nhưng “chìa khóa” trận đấu nằm ở phong độ của Hà Nội FC. Nếu giữ được nhịp ổn định cùng kinh nghiệm từ các cá nhân, đội chủ nhà sẽ rất mạnh.

Dự đoán: 1-0

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