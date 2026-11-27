Trong khi Thể Công Viettel đã hết hy vọng tranh vé đi tiếp thì nhiều CLB khác của Đông Nam Á vẫn còn rộng cửa tranh suất vào tứ kết, trong đó có hai đại diện của Campuchia.

Thể Công Viettel sớm bị loại tại AFC Champions League Two. Ảnh: TCVT FC

Lượt trận thứ 4 của AFC Champions League Two khu vực phía Đông diễn ra vào giữa tuần qua đã khép lại với kết quả kém vui với đại diện của V-League. Trận hòa 0-0 trước Melbourne tại Australia đã giữ chân Thể Công Viettel ở vị trí cuối bảng với 2 điểm.

Cả 2 điểm mà đội bóng áo lính thu hoạch được đến nay đều đến từ những cuộc so tài với Melbourne. Với cách biệt 4 điểm so với đội đang đứng thứ nhì là Seoul FC, hy vọng tranh top 2 của Thể Công Viettel không còn, sớm bị loại trước vòng đấu cuối.

Cũng từ sau lượt trận của vòng 5, giải đấu này đã xác định được 3 đội sớm giành vé vào tứ kết, gồm: Persib Bandung (Indonesia, bảng A – 15 điểm), Lion City (Singapore, bảng B – 13 điểm), Machida (Nhật Bản, bảng C – 12 điểm). Năm suất còn lại mở hy vọng cho 9 đội.

Đáng chú ý là hai đại diện của Campuchia sáng “cửa” đua tranh. Đó là Svay Rieng FC hiện đang đứng nhì bảng C với 10 điểm, hơn 2 điểm so với đội áp sát theo sau là Shanghai Shenhua FC. Còn ở bảng D, Phnom Penh Crown gây sốc hơn khi đang đứng đầu bảng với 9 điểm. Hai đội theo sau là Kuching City (Malaysia) và Gangwon FC (Hàn Quốc) có cùng 7 điểm.

AFC Champions League Two vốn được đánh giá vừa sức hơn cho các CLB Đông Nam Á so với AFC Champions League Elite đòi hỏi phải đầu tư lực lượng rất lớn. Nhưng đáng tiếc là Thể Công Viettel vẫn không thể vượt lên chính mình.

Ảnh: Aseanfootball

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