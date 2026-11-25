Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông FIFA mới đây, khi nhìn lại hành trình vừa qua của U17 Việt Nam, HLV Cristiano Roland nhắc đến hai từ “tự hào” để nói về màn trình diễn của các học trò.

HLV Cristiano Roland thành công cùng đội U17 Việt Nam trong thời gian qua. Ảnh: VFF

Theo ông, điều đáng ghi nhận không chỉ nằm ở kết quả mà còn ở cách các cầu thủ cam kết thực hiện và hoàn thành những mục tiêu, phương án chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra.

“Những gì các cầu thủ làm được thật phi thường. Cách họ cam kết thực hiện và hoàn thành những gì chúng tôi đã lên kế hoạch trong từng trận đấu đối với tôi là điều tuyệt vời. Với chúng tôi, lần đầu tiên có mặt tại đây thật sự rất đáng quý. Đây là cơ hội để các em học hỏi, trưởng thành và ngày càng có tính cạnh tranh cao hơn ở những giải đấu như thế này”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Nhà cầm quân người Brazil đặc biệt ấn tượng với hai bàn thắng của U17 Việt Nam trong trận gặp U17 Bỉ. Bàn mở tỷ số của Sỹ Bách sau tình huống phạt góc được ông mô tả là một khoảnh khắc đặc biệt, đánh dấu bàn thắng đầu tiên của bóng đá Việt Nam tại một kỳ World Cup bóng đá 11 người. Trong khi đó, pha đá phạt góc thành bàn của Chu Ngọc Nguyễn Lực tiếp tục cho thấy khả năng xử lý kỹ thuật và sự sáng tạo của các cầu thủ trẻ.

HLV Roland trả lời phỏng vấn cùng truyền thông của FIFA

“Chúng tôi tập luyện rất nhiều. Chúng tôi biết rằng khi đưa bóng trực tiếp từ chấm phạt góc vào vòng cấm, đội sẽ gặp nhiều bất lợi do đối thủ có thể hình cao lớn hơn. Vì vậy, chúng tôi xây dựng một số bài phối hợp, tận dụng sự di chuyển và tốc độ để gây bất ngờ. Hai bàn thắng trước U17 Bỉ cho thấy phẩm chất kỹ thuật của các cầu thủ Việt Nam là rất tốt. Công việc của huấn luyện viên là đưa ra các phương án, nhưng người quyết định trên sân chính là các cầu thủ”, HLV Cristiano Roland phân tích.

Nếu trận đấu với Bỉ ghi dấu ấn bởi những pha lập công đẹp mắt, cuộc đối đầu với U17 New Zealand lại cho thấy rõ hơn tinh thần chiến đấu của U17 Việt Nam. Ba lần bị dẫn trước và ba lần gỡ hòa, các cầu thủ vẫn kiên trì tìm kiếm cơ hội đến những phút cuối cùng.

HLV Cristiano Roland gọi đó là “tinh thần Việt Nam” – phẩm chất giúp các học trò vượt qua khó khăn, không từ bỏ mục tiêu ngay cả khi phải đối đầu với những đội bóng có ưu thế vượt trội về thể hình và thể lực.

U17 Việt Nam tạo ấn tượng ở VCK U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

“Tôi nghĩ tất cả mọi người theo dõi đều thấy đó là một trận đấu giàu cảm xúc. Các cầu thủ đã thể hiện sức mạnh tinh thần và luôn vượt qua chính mình. Đó là bản chất bên trong các em: luôn nỗ lực vượt khó, không bao giờ bỏ cuộc và luôn chiến đấu vì mục tiêu. Đối đầu với một đội bóng rất mạnh, có thể hình và thể lực vượt trội, nhưng các em đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng, chạy hết mình như mọi khi”, nhà cầm quân người Brazil nhận xét.

Ông cũng thừa nhận đội vẫn còn những sai sót về chiến thuật và cá nhân, song điều quan trọng là các cầu thủ đang tiến bộ qua từng ngày. Với nhà cầm quân người Brazil, việc U17 Việt Nam giành lại một điểm và thậm chí tiếp tục hướng đến chiến thắng ở cuối trận là minh chứng cho tinh thần thi đấu đáng ghi nhận của toàn đội.

KHÁNH VÂN