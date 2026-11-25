Theo thông báo từ công ty VPF, có 12 cầu thủ bị “treo giò” ở vòng 9 V-League và giải hạng Nhất 2026-2027 vì thẻ phạt.

Hồng Duy vắng mặt trong trận Nam Định - CAHN vì bị "treo giò". Ảnh: QUANG ĐƯƠNG

Đội đầu bảng Nam Định có cuộc tiếp đón các nhà đương kim vô địch CAHN trên sân nhà. Có thể xem đây là trận đấu quan trọng cho đội chủ nhà để hướng đến danh hiệu vô địch giai đoạn 1. Cuộc so tài này đôi bên đều vắng cầu thủ trụ cột do thẻ phạt.

Ở Nam Định là cầu thủ chạy cánh Nguyễn Phong Hồng Duy cho thẻ đỏ trước đó. Trong khi Công an Hà Nội vắng hậu vệ Adou Minh cũng vì thẻ đỏ. Thực lực của hai đội vốn có chiều sâu, sẵn sàng phương án dự phòng để lấp vị trí, nhưng việc hụt những cầu thủ giàu kinh nghiệm như trên sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng đội hình, nhất khi đây là trận đấu quan trọng của họ ở thứ hạng trong top đầu.

Ba cầu thủ còn lại bị “treo giò” ở vòng 9 V-League là Hồng Phúc (SHB Đà Nẵng), Bá Tiến (Thanh Hóa) và Thái Bảo (Hải Phòng).

Vắng mặt Lý Đức, hàng thủ của CAND sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc chạm trán với Đại học Văn Hiến. Ảnh: CAND FC

Trong khi đó ở vòng 9 giải hạng Nhất có 7 cầu thủ bị “treo giò”. Khó nhất là Công an Nhân dân khi vắng hai trụ cột Lý Đức và Fornari trong cuộc tiếp đón Đại học Văn Hiến. Trận này đội khách cũng vắng Anh Thi và Văn Ngọc, nhưng bộ khung của Đại học Văn Hiến đang vận hành ổn định và tâm lý cũng thoải mái nên sẽ gây nhiều khó khăn cho Công an Nhân dân vốn vừa thay HLV trưởng.

Các cầu thủ còn lại bị “treo giò” ở vòng 9 giải hạng Nhất gồm Viết Hiếu (Huế), Cảnh Tài (Thái Nguyên) và Ngọc Đức (Phú Thọ).

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