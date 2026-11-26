HLV Soumaila Coulibaly sẽ trao cơ hội ra sân cho những cầu thủ U17 Mali chưa thi đấu nhiều ở trận cuối bảng G tại U17 World Cup 2025, nhưng ông vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng trước U17 Việt Nam.

HLV Soumaila Coulibaly của U17 Mali muốn thắng U17 Việt Nam dù xoay tua đội hình. ẢNH: HƯƠNG NGUYỄN

Ở buổi tập cuối cùng vào chiều 25-11 (giờ địa phương), HLV Soumaila Coulibaly chia sẻ: “Chúng tôi muốn sử dụng những cầu thủ khác bởi toàn đội cần có thể trạng tốt nhất để chuẩn bị cho vòng đấu tiếp theo”.

Trước cuộc đối đầu với U17 Việt Nam, U17 Mali đang thể hiện sức mạnh đáng gờm khi lần lượt đánh bại nhà vô địch châu Đại Dương New Zealand với tỷ số 3-0 và á quân châu Âu U17 Bỉ với tỷ số 2-1. Sau 2 lượt trận, đại diện đến từ châu Phi có 6 điểm, hơn U17 Bỉ 3 điểm và nắm lợi thế về thành tích đối đầu.

Vì vậy, kết quả trận đấu với U17 Việt Nam không thể khiến Mali đánh mất ngôi đầu bảng G.

Dù vậy, việc xoay tua đội hình không đồng nghĩa với việc U17 Mali xem nhẹ cuộc đối đầu với Việt Nam. HLV Coulibaly nhấn mạnh: “U17 Mali sẽ thi đấu với U17 Việt Nam như cách chúng tôi đã thể hiện ở 2 trận trước. Chúng tôi cần ít nhất 1 điểm. Tuy nhiên, đối thủ là một đội tuyển mạnh. Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện hết khả năng của mình”.

Nhà cầm quân người Mali đánh giá cao U17 Việt Nam sau khi theo dõi cả 2 trận đấu của thầy trò HLV Cristiano Roland. Đặc biệt, màn trình diễn trong trận hòa 3-3 trước New Zealand để lại ấn tượng với ông.

“Qua những gì tôi theo dõi ở 2 trận đấu vừa qua, U17 Việt Nam chơi rất tốt. Đây là một đội tuyển mạnh và là ứng cử viên sáng giá cho tấm vé đi tiếp. Chúng tôi hy vọng U17 Việt Nam có thể vượt qua vòng bảng, nhưng vẫn sẽ thi đấu sòng phẳng với họ. U17 Mali sẽ chơi tấn công quyết liệt. Chúng tôi muốn cải thiện lối chơi bởi đây là trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Toàn đội sẽ cùng hướng đến chiến thắng”, HLV Coulibaly tiếp lời.

U17 Mali đã có lần thứ 8 góp mặt tại vòng chung kết U17 World Cup. Đội bóng này từng 6 lần vượt qua vòng bảng, giành ngôi á quân năm 2015 và vị trí thứ ba năm 2023.

U17 Việt Nam quyết tâm hướng đến kết quả tích cực trước U17 Mali. ẢNH: PHAN HỒNG

Trong khi đó, U17 Việt Nam là tân binh của giải đấu nhưng đang cho thấy tinh thần vượt khó đáng ghi nhận. Thầy trò HLV Cristiano Roland chỉ chịu thất bại sát nút 2-3 trước U17 Bỉ, trước khi cầm hòa U17 New Zealand với tỷ số 3-3, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

Tuy nhiên, tình thế của hai đội hoàn toàn trái ngược. U17 Mali có thể thoải mái xoay tua đội hình và hướng đến những mục tiêu xa hơn, trong khi U17 Việt Nam buộc phải nỗ lực hết sức nếu muốn tạo nên cột mốc lịch sử tại World Cup 11 người.

Nếu không thể đánh bại U17 Mali, U17 Việt Nam sẽ phải chờ kết quả trận đấu giữa U17 New Zealand và U17 Bỉ. Trong trường hợp hòa hoặc thua, đội bóng của HLV Cristiano Roland cần U17 New Zealand có kết quả tương tự hoặc kém hơn để duy trì vị trí thứ ba bảng G.

Dẫu vậy, việc chỉ giành được 1 điểm hoặc trắng tay trước U17 Mali sẽ khiến U17 Việt Nam mất quyền tự quyết, đồng thời ảnh hưởng đến cơ hội cạnh tranh một trong 8 suất dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Tính đến ngày 25-11, U17 Việt Nam đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 đội xếp thứ ba tại vòng bảng. Tuy nhiên, thứ hạng này vẫn có thể biến động đáng kể trước khi vòng bảng khép lại vào ngày 27-11. Với cục diện hiện tại, 3 điểm trước U17 Mali được xem là mục tiêu quan trọng để Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng các đồng đội gia tăng cơ hội giành vé đi tiếp.

HỮU THÀNH