Sau trận hòa 3-3 kịch tính trước New Zealand tại FIFA U17 World Cup, HLV Cristiano Roland và tiền đạo Đại Nhân đã có những chia sẻ với FIFA về màn trình diễn, tinh thần thi đấu và cơ hội đi tiếp của U17 Việt Nam.

HLV Cristiano Roland tự hào về các học trò trong trận hòa New Zealand 3-3. Ảnh: VFF

U17 Việt Nam từng đứng trước nguy cơ bị loại khi cuộc đối đầu với New Zealand ở bảng G U17 World Cup 2026 bước vào những phút bù giờ. Dù 2 lần san bằng cách biệt, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn bị dẫn 2-3, khiến cơ hội đi tiếp của đội bóng trở nên mong manh.

Tuy nhiên, U17 Việt Nam không chấp nhận buông xuôi. Các cầu thủ tiếp tục đẩy cao đội hình, duy trì sức ép và được đền đáp ở phút 90+2. Từ một tình huống tấn công, Duy Khang bay người đánh đầu, ấn định tỷ số hòa 3-3. Đây cũng là điểm số đầu tiên của bóng đá Việt Nam trong lịch sử tham dự U-17 World Cup.

Kết quả này giúp đội bóng tiếp tục nuôi hy vọng giành quyền vào vòng knock-out trước trận đấu cuối cùng vòng bảng với Mali vào ngày 26-11 tới.

Chia sẻ trên website Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), HLV Cristiano Roland của U17 Việt Nam cho biết ông luôn tin tưởng các học trò có thể trở lại trong những thời điểm khó khăn. Nhà cầm quân người Brazil thừa nhận các cầu thủ đôi lúc cảm thấy mệt mỏi và nản lòng, nhưng toàn đội vẫn giữ được sự can đảm, quyết tâm để tiếp tục chiến đấu.

HLV Cristiano Roland cho biết, “Các bạn có thể thấy chúng tôi không mạnh về thể lực như một số đội khác, nhưng chúng tôi có kỹ thuật, có khả năng. Chúng tôi cần trưởng thành hơn, học hỏi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều trận đấu như thế này hơn, và trở thành thế hệ vàng của Việt Nam trong tương lai. Chúng tôi đã thể hiện được phẩm chất của các cầu thủ Việt Nam. Chúng tôi đã cho cả thế giới thấy chất lượng và những gì chúng tôi có thể làm".

Trong khi đó, đội trưởng của U17 New Zealand Ethan Dyer tiếc nuối vì đội không thể giành trọn 3 điểm. Anh cho biết, "Thật đáng tiếc khi chúng tôi không giành được ba điểm. Đây thực sự là một trận đấu hỗn loạn. Đây cũng là trận đấu sống còn đối với chúng tôi. Chúng tôi biết mình cần phải có điểm để tiếp tục ở lại giải đấu. Tôi nghĩ chúng tôi đã vượt qua được thử thách".

U17 Việt Nam đã có 1 trận đấu đầy quả cảm để giành lại 1 điểm. Ảnh: VFF

Một trong những khoảnh khắc nổi bật của trận đấu là bàn thắng san bằng tỉ số 2-2 của U17 Việt Nam. Tiền đạo Đại Nhân xử lý khéo léo đường chuyền bổng của Chu Ngọc Nguyễn Lực, trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Joseph Chalabi bên phía New Zealand.

Sau trận, tiền đạo mang áo số 9 bày tỏ niềm vui và tự hào khi tận dụng thành công cơ hội của mình. Đại Nhân cho rằng tỷ số 3-3 phản ánh đúng tinh thần chiến đấu của toàn đội. "Giờ đây, chúng tôi sẽ dồn toàn lực chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Mali là một đội rất mạnh. Đối với chúng tôi, đây giống như một trận chung kết vậy", Đại Nhân cho biết.

Về phía Mali, đại diện châu Phi đã sớm giành vé vào vòng 32 đội sau hai chiến thắng liên tiếp. Đội bóng này đánh bại New Zealand ở trận ra quân, trước khi vượt qua Bỉ với tỷ số 2-1.

Dù vậy, HLV Cristiano Roland vẫn xem cuộc đối đầu với Mali là cơ hội quan trọng để các học trò tiếp tục thể hiện khả năng. Ông cho biết U17 Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp và toàn đội sẽ nỗ lực hết mình, dù hiểu rằng đây sẽ là thử thách không dễ dàng.

Nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh trận đấu cuối cùng vòng bảng có ý nghĩa quan trọng đối với các cầu thủ trẻ. Đây không chỉ là cơ hội để U17 Việt Nam tiếp tục cạnh tranh tại giải mà còn là trải nghiệm quý giá, góp phần giúp các cầu thủ tiến bộ và trưởng thành hơn trong tương lai.

PHẠM QUANG