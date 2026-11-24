Ba lần bị đối phương dẫn trước nhưng đều được các cầu thủ U17 Việt Nam bắt kịp để khép lại trận đấu thứ 2 tại World Cup 2026 vào tối 23-11 với tỷ số hòa 3-3.

Niềm vui của Duy Khang sau bàn gỡ 3-3 vào phút 90. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Trận hoà của U17 Việt Nam thể hiện tinh thần, ý chí chiến đấu thật quả cảm, không bỏ cuộc và được tưởng thưởng xứng đáng.

Cùng trắng tay ở trận ra quân cũng như xác định đối thủ thuộc dạng cân sức nên hai đội cùng nhập cuộc với quyết tâm rất cao. Ở đội U17 Việt Nam, HLV Roland đã tung đội hình xuất phát với đội hình mạnh nhất không nằm ngoài mục tiêu giành điểm đầu tiên tại đấu trường thế giới.

Trước đối thủ có thể hình tốt hơn hẳn, U17 Việt Nam đã tiếp cận trận đấu rất tốt, đầy tự tin trong việc cầm bóng triển khai tấn công.

Ở vào thời điểm thế trận cân bằng, các cầu thủ Việt Nam bất ngờ để thủng lưới đáng tiếc vào phút 19. Matias Nunez xuống bóng nhanh ở biên trái trước khi chuyền căng ngang vào bên trong cho Jack Clegg đệm bóng cận thành mở tỷ số cho U17 New Zealand. Bàn thắng khá dễ dàng với phần lỗi từ hàng phòng ngự đội Việt Nam.

Sỹ Bách nỗ lực đi bóng trước hai cầu thủ New Zealand. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

U17 Việt Nam nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ. Các tiền đạo liên tục khuấy động vòng 16m50 của đối phương với các bài tấn công đa dạng, có tính bất ngờ nhưng bàn thắng vẫn chưa đến. Đáng tiếc là tính huống sút bóng vọt xà ngang của Đại Nhân ở cự ly gần vào phút 31. Nhiều cơ hội cứ trôi đi trước mũi giày của các chân sút U17 Việt Nam để hiệp đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về New Zealand.

Hiệp hai bắt đầu bằng tình huống thót tim người hâm mộ Việt Nam khi cú dứt điểm của John Woldegiorgis đưa bóng trúng cột dọc khung thành thủ môn Xuân Hòa.

Phút 59, niềm vui cũng đến với U17 Việt Nam với bàn gỡ 1-1 do công Nguyễn Lực sau tình huống đá phạt từ biên trái.

Nhưng niềm vui đến với các cầu thủ Việt Nam không bao lâu, phút 52 đã nhận bàn thua thứ 2 đến từ cú đánh đầu trong tư thế trống trải của Woldegiorgis.

Cuộc rượt đuổi bàn thắng giữa hai đội diễn ra hấp dẫn trong phần thời gian còn lại. Đại Nhân gỡ hòa 2-2 vào phút 58 từ pha dứt điểm hiểm hóc ở gần vạch ngang vòng 16m50. New Zealand lại vượt lên dẫn 3-2 vào phút 66 cũng từ pha đánh đầu, lần này do công Ching Dyer.

U17 Việt Nam đã ghi được 5 bàn tại World Cup, con số đáng khen ngợi. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Nhưng các cầu thủ U17 Việt Nam với tinh thần thi đấu cao độ, không bỏ cuộc đã tiếp tục lao lên phía trước tấn công và tấn công. Nỗ lực không ngừng nghỉ của U17 Việt Nam đã được đền đáp với bàn gỡ hòa 3-3 vào phút 90 do công của Duy Khang.

3-3 là tỷ số chung cuộc của trận đấu, U17 Việt Nam giành được điểm lịch sử đầu tiên tại đấu trường World Cup. Một trận hòa như thắng của các cầu thủ Việt Nam ở đấu trường thế giới.

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