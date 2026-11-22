Sau màn trình diễn ấn tượng trước U17 Bỉ, thầy trò HLV Cristiano Roland hướng đến cuộc đối đầu với U17 New Zealand lúc 22 giờ 30 ngày 23-11, với kỳ vọng giành chiến thắng đầu tiên tại FIFA U17 World Cup 2026, đồng thời mở rộng cơ hội vượt qua vòng bảng.

U17 Việt Nam có trận ra quân U17 World Cup ấn tượng dù thua ngược U17 Bỉ. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Thử thách vừa sức

Thất bại sát nút 2-3 trước U17 Bỉ không làm vơi đi niềm tin dành cho U17 Việt Nam. Hai bàn thắng đẹp mắt của Lê Sỹ Bách và Nguyễn Lực cùng lối chơi tự tin, giàu tính tổ chức cho thấy các cầu thủ trẻ Việt Nam có khả năng tạo bất ngờ ở sân chơi thế giới.

Trong những ngày qua, bên cạnh việc hồi phục thể lực, thầy trò HLV Cristiano Roland tích cực hoàn thiện các phương án chiến thuật, đặc biệt là khả năng thoát pressing, chuyển đổi trạng thái và duy trì sự tập trung của hàng phòng ngự.

U17 New Zealand vượt trội về kinh nghiệm quốc tế khi đã nhiều lần góp mặt tại World Cup. Đội bóng của HLV Martin Bullock sở hữu lực lượng kế thừa từ lứa cầu thủ vô địch U16 châu Đại Dương năm 2025, với nhiều gương mặt từng trải nghiệm sân chơi thế giới.

Ưu thế về thể hình, thể lực, khả năng tranh chấp và không chiến là những điểm mạnh của đại diện châu Đại Dương. Tuy nhiên, thất bại 0-3 trước U17 Mali ở trận ra quân cho thấy hàng phòng ngự đội bóng này không phải không có điểm yếu.

Cùng trong tình thế khát điểm, U17 New Zealand khó có thể lựa chọn lối chơi quá thận trọng. Đây là cơ hội để U17 Việt Nam phát huy kỹ thuật, khả năng phối hợp nhóm và tốc độ của các cầu thủ trên hàng công.

3 điểm mở đường đi tiếp

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam nỗ lực tìm cách vượt qua vòng bảng ở lần đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá thế giới. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Sau lượt trận đầu tiên tại bảng G, U17 Mali và U17 Bỉ cùng có 3 điểm, trong khi U17 Việt Nam tạm xếp thứ ba nhờ hơn U17 New Zealand về hiệu số bàn thắng bại (-1 so với -3).

Với thể thức hai đội dẫn đầu mỗi bảng và 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất được vào vòng 32 đội, chiến thắng trước U17 New Zealand sẽ mang đến lợi thế đáng kể cho thầy trò HLV Cristiano Roland. Nếu có thêm một điểm trước U17 Mali ngày 26-11, U17 Việt Nam sẽ sở hữu 4 điểm, đủ để có triển vọng lớn cạnh tranh suất đi tiếp.

Ngay cả trong trường hợp chỉ giành được 3 điểm, cơ hội vẫn còn nếu U17 Việt Nam duy trì hiệu số bàn thắng bại thuận lợi. Ngược lại, một kết quả hòa trước U17 New Zealand sẽ khiến nhiệm vụ ở lượt trận cuối trở nên khó khăn hơn.

Sau dấu ấn ghi bàn tại World Cup, bóng đá trẻ Việt Nam đang có nhiều cơ hội viết tiếp lịch sử bằng chiến thắng đầu tay, xa hơn là tấm vé vượt qua vòng bảng ngay trong lần đầu góp mặt ở ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh.

GIA HUY