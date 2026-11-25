Được thi đấu tại V-League và khoác áo đội tuyển Việt Nam là mục tiêu mà Sỹ Bách phấn đấu – đó là những gì mà anh chia sẻ trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông FIFA mới đây.

Sỹ Bách giữa vòng vây các cầu thủ U17 New Zealand. Ảnh: VFF

Tay săn bàn trẻ tuổi này đã tạo dấu ấn qua bàn mở tỷ số trong trận gặp U17 Bỉ từ pha xử lý thật điệu nghệ, tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của U17 Việt Nam tại sân chơi thế giới.

“Thấy phía trước có khoảng trống khá lớn nên sau đó em đã bứt tốc đi vào và chờ đợi tình huống tạt bóng. Minh Thủy tạt bóng và em đã cắt được ở cột 1, sau đó dùng má ngoài hất quả bóng vào trong cầu môn. Chúng em đã tập khá nhiều tình huống phạt góc và thực hiện nhiều lần, không ghi được bàn thắng nhưng lần này đã làm được. Khi thấy lưới tung lên, em cảm thấy rất hạnh phúc bởi ghi được bàn thắng đầu tiên tại World Cup”, Sỹ Bách nhớ lại.

Nhắc đến trận hòa 3-3 đầy kịch tính trước U17 New Zealand, tiền đạo thuộc lò đào tạo PVF cho rằng tinh thần đoàn kết cùng sự động viên của ban huấn luyện và người hâm mộ là động lực để toàn đội vượt qua những thời điểm khó khăn.

“Trận gặp U17 New Zealand rất khó khăn. Đội liên tục bị dẫn bàn trước nhưng chúng em đã không bỏ cuộc. Sự động viên của ban huấn luyện, cổ vũ gần, xa của khán giả đã giúp chúng em nắm tay nhau để vượt qua và cả 3 lần đều gỡ hòa được”, cầu thủ sinh năm 2009 chia sẻ.

Sỹ Bách mong được thi đấu ở V-League cũng như ĐTQG tham dự các giải đấu lớn hơn trong tương lai. Ảnh: VFF

Theo Sỹ Bách, việc được thi đấu và đối đầu với những đội tuyển mạnh tại FIFA U17 World Cup 2026 mang lại nhiều kinh nghiệm quý giá, không chỉ về chuyên môn mà còn trong cuộc sống. Đây sẽ là hành trang để các cầu thủ trẻ tiếp tục hoàn thiện bản thân trên chặng đường phía trước.

Nói về mục tiêu của cá nhân sau giải đấu, Sỹ Bách bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì tinh thần tập luyện, từng bước phát triển sự nghiệp và có cơ hội thi đấu ở những cấp độ cao hơn.

“Sau giải đấu này, em sẽ tiếp tục tập luyện và thi đấu thật tốt. Em nỗ lực để giữ được nhiệt huyết và mong được thi đấu ở V-League cũng như đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu lớn hơn”, Sỹ Bách bày tỏ.

KHÁNH VÂN