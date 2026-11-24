Đang rơi vào chuỗi 11 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua trên mọi đấu trường, Thể Công Viettel đối mặt với chuyến làm khách đầy giông bão trước chủ nhà Melbourne Victory ở lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Champions League Two.

Thể Công Viettel trên sân tập tại Melbourne

Tại buổi họp báo trước trận đấu diễn ra vào ngày 24-11, HLV trưởng Guilherme Almeida của Thể Công Viettel thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn hiện tại nhưng vẫn giữ sự tự tin nhất định. Ông chia sẻ: "Chúng tôi sẽ duy trì sự tập trung xuyên suốt trận đấu và nỗ lực hết mình để giành chiến thắng.

Chúng tôi rất tôn trọng Melbourne Victory, nhưng khi mang trên mình trọng trách đại diện cho bóng đá Việt Nam, toàn đội sẽ càng quyết tâm để giành trọn 3 điểm vào ngày mai. Đội bóng đang trong quá trình thích nghi với hệ thống chiến thuật mới, các cầu thủ cũng cần thêm thời gian để làm quen với điều này".

Kể từ khi ngồi vào "ghế nóng" thay thế nhà cầm quân người Bulgaria Velizar Popov, chiến lược gia Guilherme Almeida đã trải qua quãng thời gian đầy chông gai cùng đội bóng áo lính, từ giải quốc nội V-League cho đến đấu trường châu lục. Dù lực lượng không có nhiều xáo trộn so với mùa giải trước, nhưng niềm vui chiến thắng cứ ngoảnh mặt với Thể Công Viettel kể từ sau trận thắng mở màn V-League trước Đồng Nai.

Hy vọng đi tiếp của Thể Công Viettel lùi xa từ trận thua Seoul ở đầu lượt về. Ảnh: TCVT FC

Chuỗi trận bết bát kéo dài đang đè nặng lên tâm lý của các cầu thủ. Lúc này, đương kim Á quân V-League không còn duy trì được vị thế của một "ông lớn" khiến các đối thủ phải dè chừng. Ngay cả những đội bóng bị đánh giá "cửa dưới" cũng tự tin đặt mục tiêu có điểm mỗi khi chạm trán họ.

Tại sân chơi AFC Champions League Two năm nay, với vỏn vẹn 1 điểm sau 4 lượt trận (1 hòa, 3 thua), Thể Công Viettel đang đứng cuối bảng E và cơ hội đi tiếp gần như đã khép lại. Trong khi đó, đội chủ nhà Melbourne Victory đang xếp thứ ba với 4 điểm, kém đội nhì bảng FC Seoul 2 điểm và bị đội đầu bảng Persib Bandung bỏ xa tới 8 điểm. Mục tiêu thiết thực nhất với thầy trò HLV Guilherme Almeida lúc này là chiến đấu vì danh dự và tìm kiếm chiến thắng đầu tay ở đấu trường châu Á.

Cùng tham dự buổi họp báo với HLV trưởng, cầu thủ Việt kiều Caruso Lawrence Minh Khang bày tỏ sự háo hức trong lần trở lại Australia: "Tôi thực sự rất mong chờ được trở về nhà, thi đấu trước sự cổ vũ của bạn bè và gia đình. Tôi khát khao cống hiến một màn trình diễn thật tốt cho cộng đồng người hâm mộ Việt Nam tại Australia cũng như khán giả ở quê nhà. Toàn đội đều hiểu rõ mình cần phải làm gì để hướng tới một kết quả tích cực".

Trận đấu giữa Melbourne Victory và Thể Công Viettel sẽ diễn ra vào lúc 14g45 (giờ Việt Nam) ngày 25-11.

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