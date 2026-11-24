Dù để rơi chiến thắng đáng tiếc trước U17 New Zealand, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn nắm trong tay quyền tự quyết để tạo nên lịch sử ngay trong lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi World Cup.

HLV Roland cùng các học trò đang có hành trình ấn tượng tại VCK U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Sau hai lượt trận đầy nỗ lực trước U17 Bỉ và U17 New Zealand, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn tích cực về mặt lối chơi lẫn tinh thần thi đấu. Hiện tại, U17 Việt Nam đang tạm xếp thứ ba tại bảng G với 1 điểm. Đội có cùng điểm số với U17 New Zealand nhưng xếp trên nhờ nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại (-1 so với -3). Hai vị trí dẫn đầu bảng đấu này đang thuộc về U17 Mali (6 điểm) và U17 Bỉ (3 điểm).

Việc U17 Mali đã sớm giành tấm vé đi tiếp sau hai trận toàn thắng có thể mang lại lợi thế lớn cho U17 Việt Nam ở lượt đấu hạ màn. Nhiều khả năng ban huấn luyện đội bóng châu Phi sẽ tính toán xoay tua đội hình, cất giữ các trụ cột để dưỡng sức cho vòng loại trực tiếp. Đây chính là cơ hội để các cầu thủ Việt Nam tận dụng và hướng tới một kết quả thuận lợi.

Theo điều lệ giải, kết thúc vòng bảng, 12 đội nhất bảng, 12 đội nhì bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/16. Thứ hạng của các đội được phân định lần lượt dựa trên các tiêu chí: điểm số, thành tích đối đầu, hiệu số bàn thắng bại toàn bảng, tổng số bàn thắng, điểm fair-play và cuối cùng là bốc thăm.

Nỗ lực không ngừng cùng tinh thần thi đấu không bỏ cuộc, các cầu thủ Việt Nam đã liên tiếp gây ấn tượng trước U17 Bỉ và U17 New Zealand. Ảnh: VFF

Với cục diện hiện tại, cơ hội để U17 Việt Nam lách qua khe cửa hẹp được chia thành hai kịch bản chính ở lượt trận cuối gặp U17 Mali:

- Kịch bản 1: Thắng U17 Mali (đạt 4 điểm). Đây là kịch bản lý tưởng nhất giúp U17 Việt Nam nắm hoàn toàn quyền tự quyết. Với 4 điểm chung cuộc, đội sẽ đứng nhì bảng G nếu trận đấu cùng giờ giữa U17 Bỉ và U17 New Zealand kết thúc với tỷ số hòa, hoặc U17 New Zealand thắng U17 Bỉ nhưng có hiệu số bàn thắng bại kém hơn Việt Nam. Ngay cả khi rơi xuống vị trí thứ ba bảng G, 4 điểm cũng là số điểm gần như chắc chắn giúp thầy trò HLV Roland nằm trong nhóm 8 đội hạng ba xuất sắc nhất.

- Kịch bản 2: Hòa U17 Mali (2 điểm). Nếu chỉ giành được 1 điểm ở lượt cuối và giữ vững vị trí thứ ba bảng G, U17 Việt Nam sẽ phải chờ đợi kết quả từ các bảng đấu khác. Tuy nhiên, cánh cửa đi tiếp lúc này sẽ rất hẹp. Lịch sử các giải đấu có thể thức tương tự cho thấy ngay cả những đội xếp thứ ba có 3 điểm vẫn đối mặt với nguy cơ bị loại rất cao.

Ảnh: VFF

Rõ ràng, mục tiêu tiên quyết của U17 Việt Nam ở trận đấu cuối cùng là dốc toàn lực để tìm kiếm một chiến thắng trước U17 Mali. Chia sẻ trước cuộc đối đầu mang tính chất quyết định, HLV Cristiano Roland giữ vững sự điềm tĩnh và tiếp thêm sự tự tin cho các học trò:

“Chúng tôi sẽ làm công việc quen thuộc là phân tích đối thủ, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu để có sự chuẩn bị tốt nhất. Tôi luôn nói với các em rằng dù kết quả ra sao, tôi vẫn luôn ở bên cạnh để hỗ trợ quá trình phát triển của từng người. Mục tiêu ở trận cuối là giúp các em tiếp tục tỏa sáng, mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ và tất cả những ai đang dõi theo đội tuyển.”

QUỐC CƯỜNG