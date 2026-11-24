Tối 24-11 trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã làm nên chiến thắng lịch sử tại đấu trường châu Á khi quật ngã đội đầu bảng Vissel Kobe (Nhật Bản) với tỷ số 3-1 ở lượt trận thứ 5 AFC Champions League Elite.

Mauk nhiều phen gây khó khăn cho hàng phòng ngự Vissel Kobe. Ảnh: MINH HOÀNG

Bước vào cuộc tiếp đón đối thủ mạnh với mục tiêu giành điểm để nuôi hy vọng đi tiếp, đội hình xuất phát của CAHN không có nhiều trụ cột như Quang Hải, Artur hay Đình Bắc. Dù vậy, với dàn nhân sự chất lượng gồm 4 ngoại binh, 3 cầu thủ nhập tịch cùng các tuyển thủ quốc gia như Thành Long, Văn Hậu, Văn Đô, đội chủ nhà vẫn cho thấy sự tự tin đáng kinh ngạc.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Vissel Kobe hành quân đến Việt Nam với vị thế dẫn đầu bảng xếp hạng khu vực phía Đông sau 4 trận toàn thắng, được dự báo là thử thách cực đại cho đại diện V-League. Tuy nhiên, thay vì chơi phòng ngự lùi sâu, CAHN lại chủ động chọn lối đá tấn công cởi mở, sẵn sàng chơi "ăn miếng trả miếng" ngay sau tiếng còi khai cuộc, tạo nên thế trận vô cùng hấp dẫn.

Sự chủ động của đội chủ nhà sớm mang lại cơ hội rõ rệt ở phút 11. Mauk bị phạm lỗi trong vòng 16m50, mang về quả phạt đền cho CAHN. Đáng tiếc, trên chấm 11m, Alan lại dứt điểm không thành công. Dẫu vậy, những đợt lên bóng tốc độ của CAHN vẫn liên tục đặt hàng thủ đại diện Nhật Bản vào tình thế chống đỡ vất vả.

Alan sút hỏng pha đá phạt 11m cho CAHN vào phút 11. Ảnh: MINH HOÀNG

Khó khăn ập đến với CAHN ở phút 24 khi thủ môn Nguyễn Filip dính chấn thương, buộc phải rời sân nhường chỗ cho thủ thành trẻ Thành Vinh. Vượt qua tổn thất về nhân sự, nỗ lực ép sân của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 45. Từ pha làm tường "dọn cỗ" thuận lợi của Alan, Mauk dứt điểm chuẩn xác, mở tỷ số 1-0 trước khi hiệp một khép lại.

Sang hiệp hai, Vissel Kobe lập tức thay liền 3 cầu thủ nhằm làm mới hàng công và tìm kiếm bàn gỡ. Thế nhưng, khi những điều chỉnh của đội khách chưa kịp phát huy tác dụng, họ đã phải nhận bàn thua thứ hai. Phút 49, Perea bật cao đánh đầu cận thành hiểm hóc, nhân đôi cách biệt cho CAHN.

Kịch tính được đẩy lên cao ở phút 53. Tận dụng sai lầm của thủ môn trẻ Thành Vinh, Patric nhanh chân dứt điểm rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, thắp lại hy vọng cho đội bóng Nhật Bản. Dẫu vậy, niềm vui của đội khách chỉ kéo dài đúng 5 phút. Phút 58, Perea một lần nữa tỏa sáng để hoàn tất cú đúp cho riêng mình, ấn định chiến thắng thuyết phục 3-1 cho đội chủ sân Hàng Đẫy.

Chiến thắng vang dội trước đối thủ hàng đầu Nhật Bản không chỉ giúp CAHN rộng cửa cạnh tranh tấm vé đi tiếp, mà còn khẳng định bản lĩnh của đại diện bóng đá Việt Nam tại sân chơi danh giá nhất châu lục.

QUỐC CƯỜNG