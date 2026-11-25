Chỉ giành được 1 điểm qua trận hòa 0-0 trên sân khách trước Melbourne Victory vào tối 25-11, Thể Công Viettel sớm bị loại ở đấu trường AFC Champions League Two 2026-2027. Đây cũng là trận thứ 12 liên tiếp nhận kết quả từ hòa đến thua của đội bóng áo lính trên các mặt trận.

Melbourne và Thể Công Viettel tiếp tục chia điểm ở trận lượt về vào ngày 25-11. Ảnh: TCVT FC

Ở chuyến làm khách tại Australia, Thể Công Viettel không tung đội hình xuất phát mạnh nhất khi cất nhiều trụ cột trong nước trên ghế dự bị, thậm chí không đăng ký danh sách thi đấu. Dù vậy, với dàn cầu thủ ngoại binh, nhập tịch, Thể Công Viettel vẫn đủ sức để dàn đội hình qua lối chơi phòng ngự phản công chắc chắn như đã thực hiện trong trận hòa 1-1 ở lượt đi trên sân Hàng Đẫy.

Không bất ngờ khi Melbourne Victory nhập cuộc tốt hơn và liên tục ép sân đại diện V-League, buộc hàng phòng ngự và thủ môn Việt kiều Caruso Minh Khang hoạt động khá vất vả. Mãi đến phút 25, đội khách mới có pha sút cầu môn nguy hiểm đầu tiên từ cú dứt điểm vọt xà của Damian Vũ Thành An.

Vào những phút cuối hiệp 1, đội chủ nhà tạo một số pha bóng nguy hiểm trong vòng 16m50 của Thể Công Viettel nhưng bàn thắng vẫn không đến. Trong đó có pha cứu thua xuất thần của của thủ môn Thành An vào phút 41.

Trận hòa khiến Thể Công Viettel sớm bị loại trước lượt trận cuối. Ảnh: TCVT FC

Diễn biến của hiệp hai không đổi khi Melbourne Victory tiếp tục làm chủ thế trận trong nỗ lực phòng ngự chặt của đội khách. Đôi bên đều tạo ra những cơ hội nguy hiểm nhưng không chuyển thành bàn thắng trước sự chắc của của hàng phòng ngự. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Kết quả trên đã giữ chân Thể Công Viettel ở cuối bảng E với 2 điểm và sớm bị loại trước lượt trận cuối. Trong khi đó việc giành được 1 điểm ở trận này, Melbourne Victory còn phải chờ đến lượt cuối với xác định cơ hội đi tiếp. Nhưng với 5 điểm, hy vọng của họ khá hẹp.

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