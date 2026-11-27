Theo HLV Nguyễn Tuấn Phong, cuộc cạnh tranh cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2026 xuất hiện nhiều ứng viên nổi bật, trong đó các cầu thủ trẻ hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với những đàn anh giàu kinh nghiệm.

HLV Nguyễn Tuấn Phong chờ đợi về cuộc cạnh tranh sòng phẳng giữa các cầu thủ trẻ với dàn cựu binh kinh nghiệm. ẢNH: TÂM HÀ

HLV Nguyễn Tuấn Phong bày tỏ quan điểm: “Đây là một trong những mùa bầu chọn có thể dự đoán tương đối dễ ở hạng mục Quả bóng vàng. Những ứng viên như Nguyễn Đình Bắc, Lê Giang Patrik hay Nguyễn Hoàng Đức, với màn trình diễn ấn tượng trong màu áo đội tuyển Việt Nam và CLB chủ quản, đều có cơ hội góp mặt trong tốp 3. Tuy nhiên, tôi cũng mong sẽ có những cầu thủ khác đủ khả năng cạnh tranh và tạo nên bất ngờ trong cuộc đua bầu chọn năm nay”.

HLV Nguyễn Tuấn Phong từng khoác áo tuyển quốc gia dưới thời HLV Calisto là gương mặt quen thuộc từ các bài bình luận sắc sảo trên báo và quan tâm sâu sát về Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam do Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) tổ chức.

Chơi bóng có tiếng từ thời còn là học sinh trường THPT Bùi Thị Xuân rồi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trước khi chuyển sang công tác huấn luyện, Tuấn Phong có góc nhìn chuyên môn từ trải nghiệm thực tế trên sân cỏ đến công việc đào tạo, huấn luyện. Ông cũng thường xuyên được các cơ quan báo chí, truyền thông tham khảo ý kiến về những diễn biến và ứng viên của cuộc đua Quả bóng vàng.

Nhìn vào danh sách đề cử năm nay, HLV Nguyễn Tuấn Phong đặc biệt chú ý đến sự hiện diện của những tuyển thủ U23 Việt Nam bên cạnh các đàn anh giàu kinh nghiệm. Ông lấy Đình Bắc làm ví dụ. Chân sút xứ Nghệ ở tuổi 22 đã có khoảng 3 năm thi đấu, tích lũy kinh nghiệm và từng bước khẳng định vai trò trong đội tuyển Việt Nam.

HLV Nguyễn Tuấn Phong phân tích thêm: “Cạnh tranh Quả bóng vàng không có sự phân biệt giữa cầu thủ trẻ hay cầu thủ lớn tuổi, giàu kinh nghiệm. Điều quan trọng nhất vẫn là ai thực sự xứng đáng, ai có phong độ và đóng góp nổi bật nhất trong năm. Chẳng hạn như Đình Bắc, dù vẫn nằm trong độ tuổi cầu thủ trẻ nhưng hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng ở hạng mục Quả bóng vàng và danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Tôi không nhìn nhận ai như một cầu thủ trẻ, mà chính họ đang trở thành nhân tố quan trọng của đội tuyển Việt Nam”.

HLV Nguyễn Tuấn Phong (trái) tại họp báo khởi động Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026. Ảnh: TÂM HÀ

Ông tiếp lời: “Rộng hơn, việc các tuyển thủ U23 có thể cạnh tranh với các đàn anh giàu kinh nghiệm ở cuộc đua Quả bóng vàng là tín hiệu rất đáng mừng, cho thấy bóng đá Việt Nam đang có sự kế thừa, chuyển giao và phát triển tích cực về lực lượng”.

Bên cạnh những nhận định về cuộc đua Quả bóng vàng, HLV Nguyễn Tuấn Phong cũng bày tỏ sự vui mừng trước việc Báo SGGP khôi phục giải thưởng Fair Play - sân chơi từng được Báo Pháp Luật TPHCM tổ chức gây tiếng vang.

Ông chia sẻ: “Tôi nghĩ việc Báo SGGP khôi phục giải thưởng Fair Play là một nét rất tích cực, góp phần hoàn thiện hệ thống giải thưởng của Quả bóng vàng Việt Nam. Giải thưởng này từng gặt hái thành công trong quá khứ, nay được ban tổ chức kế thừa và tiếp nối sẽ tạo thêm động lực rất lớn cho những người làm nghề. Bởi trong bóng đá, bên cạnh thành tích và những cuộc cạnh tranh, tinh thần fair play, những hành động đẹp cần được ghi nhận và tôn vinh. Tôi cho rằng những giá trị tốt đẹp ấy cần tiếp tục được lan tỏa để bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển theo hướng tích cực, văn minh hơn”.

HỮU THÀNH