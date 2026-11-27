Một năm đáng nhớ của Thái Sơn Bắc ở các giải đấu trong nước cùng sự trưởng thành của nhiều tuyển thủ trẻ đem đến những nét mới cho cuộc đua Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2026.

2 giải vô địch quốc gia và cúp quốc gia Futsal có nhiều gương mặt nổi bật. Ảnh: VFF

Những dấu ấn trên đấu trường quốc tế

Futsal Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm những đội bóng hàng đầu Đông Nam Á. Tại vòng chung kết Giải futsal châu Á 2026, thầy trò HLV Diego Giustozzi vào đến tứ kết và chỉ chịu thua chủ nhà Indonesia với tỷ số 2-3. Nguyễn Đa Hải là điểm sáng của đội tuyển Việt Nam khi ghi cả hai bàn thắng trong trận đấu này.

Tại Giải futsal Đông Nam Á 2026, đội tuyển Việt Nam giành HCĐ sau chiến thắng 4-0 trước Australia. Nhan Gia Hưng, Châu Đoàn Phát, Nguyễn Thịnh Phát và thủ môn Phạm Văn Tú là những cầu thủ lập công trong trận tranh hạng ba.

Ấn tượng hơn cả là ngôi á quân tại Continental Futsal Championship 2026 ở Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam khép lại giải đấu với thành tích bất bại khi hòa Nga 2-2, thắng New Zealand 4-1, Afghanistan 2-1 và hòa chủ nhà Thái Lan 3-3, dù từng bị dẫn trước 3 bàn. Đội tuyển Việt Nam có cùng 8 điểm với nhà vô địch Nga nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại.

Trong chuyến du đấu tại Kyrgyzstan và Nga vào tháng 11, các tuyển thủ Việt Nam tiếp tục có thêm những trải nghiệm quý giá, đáng chú ý là trận hòa 3-3 trước đội tuyển Nga ngay trên sân đối phương.

Bên cạnh những tuyển thủ giàu kinh nghiệm như Nguyễn Thịnh Phát, Châu Đoàn Phát, Trần Thái Huy, sự tiến bộ của Nguyễn Đa Hải, Từ Minh Quang, Nhan Gia Hưng, Trịnh Công Đại, Trần Quang Nguyên, Huỳnh Văn Hoài… đang mang đến nhiều lựa chọn về nhân sự cho đội tuyển trong hành trình hướng đến mục tiêu giành vé tham dự Futsal World Cup 2028.

Ở môn futsal nữ, đội tuyển Việt Nam giành HCĐ Giải futsal nữ Đông Nam Á 2026 sau chiến thắng 4-1 trước Indonesia. Lê Thị Thanh Ngân, Trần Thị Thùy Trang, Biện Thị Hằng và Nguyễn Phương Anh là những cầu thủ ghi bàn trong trận đấu này.

Tuyển nữ Futsal Việt Nam trải qua nhiều giải đấu quốc tế chất lượng. Ảnh: VFF

Trong tháng 11, dưới sự dẫn dắt của HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết, đội tuyển futsal nữ Việt Nam cũng có dịp cọ xát với New Zealand và Nga, trong đó đáng chú ý là chiến thắng 4-2 trước New Zealand ở trận giao hữu lượt về ngày 14-11.

Cú đúp danh hiệu của Thái Sơn Bắc

Futsal quốc nội chứng kiến một năm thành công của Thái Sơn Bắc khi đội bóng này giành cả chức vô địch quốc gia và Cúp quốc gia 2026. Sau 16 năm chờ đợi, đại diện của bóng đá Thủ đô trở lại ngôi vương ở giải vô địch quốc gia với 37 điểm, hơn đội á quân Thái Sơn Nam TPHCM đúng 1 điểm. Tiếp đó, Thái Sơn Bắc đánh bại Sahako 4-2 trong trận chung kết Cúp quốc gia để lần thứ ba liên tiếp đăng quang tại giải đấu này.

Thành công của Thái Sơn Bắc gắn liền với sự tỏa sáng của nhiều tuyển thủ quốc gia. Từ Minh Quang được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia, trong khi Nguyễn Đa Hải giành cú đúp danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và đồng Vua phá lưới Cúp quốc gia (6 bàn). Đa Hải cũng ghi 2 bàn trong trận chung kết với Sahako.

Thủ môn Phạm Văn Tú có một năm thi đấu đáng nhớ với những đóng góp quan trọng cho đội tuyển quốc gia và CLB Thái Sơn Bắc, được ghi nhận bằng danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất Cúp quốc gia. Một gương mặt khác cũng rất đáng chú ý là Đoàn Minh Quang (Sahako), người giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia.

Ở sân chơi dành cho các cầu thủ trẻ, Thái Sơn Nam TPHCM đăng quang tại giải futsal U20 quốc gia 2026. Đỗ Tuấn Vũ và Nguyễn Văn Giàu lần lượt giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và Thủ môn xuất sắc nhất, còn Nguyễn Thành Nhật (Sahako) đoạt danh hiệu Vua phá lưới.

Cầu thủ Thái Sơn Bắc chiếm ưu thế hơn đồng nghiệp cho cuộc đua Quả bóng vàng sau 2 lần đăng quang giải quốc gia. Ảnh: VFF

Với futsal nữ, Thái Sơn Nam TPHCM tiếp tục khẳng định sức mạnh khi vô địch giải quốc gia 2025, khép lại vào đầu tháng 1-2026. Bùi Thị Trang giành cả hai danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và Vua phá lưới với 7 bàn thắng, trong khi đồng đội Ngô Nguyễn Thùy Linh được vinh danh là Thủ môn xuất sắc nhất giải.

Cuộc tranh tài của futsal nam trong năm vẫn chưa khép lại khi các đội đang hướng đến những trận đấu quyết định tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 ở TPHCM. Đây cũng là dịp để các ứng viên Quả bóng vàng futsal ghi thêm dấu ấn trước thềm cuộc bầu chọn.

Những năm gần đây, sự cạnh tranh giữa Thái Sơn Nam TPHCM, Thái Sơn Bắc và Sahako đã góp phần nâng cao chất lượng futsal Việt Nam. Khi các tài năng trẻ ngày càng có nhiều cơ hội khẳng định mình bên cạnh những tuyển thủ giàu kinh nghiệm, cuộc đua Quả bóng vàng futsal cũng trở nên hấp dẫn và khó đoán hơn.

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