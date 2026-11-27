Bên cạnh những tên tuổi đã khẳng định vị thế qua nhiều mùa giải, cuộc đua Quả bóng vàng nữ 2026 đang xuất hiện thêm những gương mặt đáng chú ý. Sự vươn lên của lớp cầu thủ kế cận cũng đem đến nhiều kỳ vọng trong giai đoạn chuyển giao thế hệ của bóng đá nữ Việt Nam.

Đội nữ TPHCM nối dài kỷ lục với lần thứ 8 liên tiếp đăng quang giải vô địch quốc gia. Ảnh: VFF

Sức bền của những gương mặt quen thuộc

Năm 2026 tiếp tục chứng kiến sự thống trị của bóng đá nữ TPHCM ở các giải đấu trong nước với cú đúp danh hiệu vô địch quốc gia và Cúp quốc gia. Đáng chú ý, đội TPHCM I lập kỷ lục 8 mùa giải liên tiếp đăng quang, nâng tổng số chức vô địch quốc gia lên con số 15. Đây cũng là năm đầu tiên giải đấu được tổ chức theo thể thức sân nhà – sân khách, đánh dấu bước chuyển đáng kể của bóng đá nữ Việt Nam.

Thành công ấy vẫn có sự đóng góp của những gương mặt quen thuộc như Huỳnh Như, Trần Thị Thùy Trang và Trần Thị Kim Thanh. Ở tuổi 38, Thùy Trang vẫn miệt mài trên sân cỏ, trong khi Huỳnh Như tiếp tục giữ vai trò thủ lĩnh của đội bóng thành phố. Riêng Kim Thanh có một năm thi đấu ấn tượng khi giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất ở cả giải vô địch quốc gia lẫn Cúp quốc gia.

Một gương mặt sáng giá khác là đương kim Quả bóng vàng Nguyễn Thị Bích Thùy. Tiền vệ này góp công lớn giúp Thái Nguyên T&T lần đầu tiên giành ngôi á quân giải vô địch quốc gia, đồng thời đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 11 bàn thắng. Trong khi đó, Thái Thị Thảo cũng có một mùa giải đáng nhớ khi cùng Hà Nội I giành ngôi á quân Cúp quốc gia, hạng ba giải vô địch quốc gia và được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Cúp quốc gia.

Ở cấp độ đội tuyển, bóng đá nữ Việt Nam trải qua một năm nhiều tiếc nuối khi dừng bước ở vòng bảng Asian Cup nữ 2026 và không thể giành vé dự World Cup 2027. Điểm sáng tại giải đấu này là Ngân Thị Vạn Sự với cú đúp bàn thắng giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua Ấn Độ 2-1.

Đương kim Quả bóng vàng Bích Thùy trở thành "Nữ hoàng phá lưới" giải vô địch quốc gia trong màu áo đội á quân Thái Nguyên T&T. Ảnh: VFF

Đến ASIAD 20 tại Nhật Bản, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc hoàn thành mục tiêu vào tứ kết và chỉ chịu thua Trung Quốc 0-1 sau 120 phút thi đấu. Kim Thanh một lần nữa cho thấy giá trị của một thủ môn giàu kinh nghiệm với nhiều pha cứu thua, giúp đội tuyển đứng vững trước sức ép của đối phương.

Chờ những gương mặt mới tỏa sáng

Một trong những nét mới đáng chú ý ở mùa bóng năm nay là sự tỏa sáng của Trần Thị Thu Xuân. Tiền vệ thuộc biên chế TPHCM I được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia 2026. Từ những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo CLB đến việc được trao cơ hội đá chính tại ASIAD 20, Thu Xuân đang từng bước tạo dựng chỗ đứng ở đội tuyển quốc gia.

Nguyễn Thị Thanh Nhã, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Trúc Hương cũng đang ở độ tuổi thuận lợi để đảm nhận vai trò lớn hơn. Trong đó, Thanh Nhã là tác giả bàn thắng duy nhất của đội tuyển nữ Việt Nam tại ASIAD năm nay.

Ở đấu trường CLB, bóng đá nữ TPHCM vào tứ kết AFC Women’s Champions League mùa giải 2025-2026 nhưng không thể vượt qua vòng bảng mùa giải 2026-2027. Dù vậy, tiền đạo trẻ Đậu Nguyễn Quỳnh Anh vẫn để lại dấu ấn riêng khi ghi cả hai bàn thắng của đội bóng thành phố tại vòng bảng mùa giải mới.

Cao Thị Linh (Phong Phú Hà Nam) cũng là gương mặt đáng chú ý với danh hiệu Vua phá lưới Cúp quốc gia 2026. Cùng với Ngọc Minh Chuyên, Vũ Thị Hoa, Lưu Hoàng Vân…, đây là những cầu thủ được kỳ vọng sẽ góp phần làm mới diện mạo đội tuyển nữ Việt Nam trong những năm tới.

Có nhiều gương mặt nữ trẻ nổi bật trong các mùa giải năm nay. Ảnh: VFF

Bóng đá nữ trẻ cũng có những tín hiệu đáng mừng khi cả hai đội tuyển U20 và U17 Việt Nam đều vào tứ kết giải châu Á năm 2026. Riêng U17 nữ tiếp tục giành vé dự vòng chung kết châu Á 2027 với thành tích toàn thắng ở vòng loại.

Từ giải U19 nữ quốc gia, những cái tên như Ngân Thị Thanh Hiếu (Cầu thủ xuất sắc nhất), Lê Thị Thu (Thủ môn xuất sắc nhất) và Nguyễn Thị Thùy Linh (Vua phá lưới, 6 bàn) cũng bắt đầu được giới chuyên môn chú ý. Thùy Linh còn gây ấn tượng với bàn thắng vào lưới U20 nữ Thái Lan, được AFC đưa vào danh sách đề cử bàn thắng đẹp nhất vòng bảng giải U20 nữ châu Á.

Khác với những năm đội tuyển quốc gia gặt hái nhiều thành công trên đấu trường quốc tế, phong độ và những đóng góp trong màu áo CLB có thể sẽ mang sức nặng đáng kể ở cuộc bầu chọn Quả bóng vàng nữ 2026. Điều đó cũng mở ra cơ hội cho những cầu thủ chưa từng bước lên bục vinh quang.

Sự bền bỉ của các đàn chị luôn đáng trân trọng. Nhưng nếu có thêm những gương mặt mới chen chân vào tốp đầu cuộc bầu chọn năm nay, đó sẽ là niềm vui lớn hơn đối với bóng đá nữ Việt Nam. Sau nhiều năm thành công với một thế hệ tài năng, bóng đá nữ nước nhà đang rất cần những người kế tục xứng đáng.

VÕ QUỐC