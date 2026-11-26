U17 Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước U17 Mali ở lượt trận cuối bảng G, qua đó chính thức khép lại hành trình tại U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam sớm kết thúc hành trình tại U17 World Cup 2026. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Trước trận đấu này, U17 Việt Nam đặt mục tiêu đánh bại U17 Mali để đi tiếp, còn U17 Mali đã sớm giành vé vào vòng knock-out. Thực hiện một số điều chỉnh trong đội hình xuất phát, đại diện đến từ châu Phi vẫn cho thấy sức mạnh đáng gờm ngay sau tiếng còi khai cuộc.

U17 Mali chủ động kiểm soát thế trận, liên tục gây sức ép lên phần sân U17 Việt Nam. Trong hiệp 1, Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng các đồng đội chơi khá kiên cường, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và nỗ lực tìm kiếm cơ hội phản công. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 26, khi Đại Nhân tận dụng sai lầm của hậu vệ Mali để thoát xuống đối mặt thủ môn, nhưng xử lý thiếu quyết đoán và bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số.

Chiều ngược lại, U17 Mali cũng tạo ra một số tình huống nguy hiểm nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự U17 Việt Nam. Hai đội rời sân nghỉ giữa hiệp với tỉ số hòa 0-0.

Cổ động viên Việt Nam tiếp lửa đến thầy trò HLV Cristiano Roland. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Sang hiệp 2, sức ép của U17 Mali khiến hàng thủ U17 Việt Nam không thể đứng vững ở phút 56. Từ đường chọc khe tinh tế của đồng đội, Sanaba Keita thoát xuống và tung cú dứt điểm một chạm quyết đoán, đánh bại thủ môn Xuân Hòa.

Sau bàn thua, U17 Việt Nam buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, các cầu thủ của HLV Cristiano Roland gặp rất nhiều khó khăn trước khả năng pressing và tranh chấp mạnh mẽ của đối thủ. Đến phút 82, U17 Mali tiếp tục trừng phạt hàng phòng ngự Việt Nam. Từ pha tấn công tốc độ bên cánh trái, bóng được căng ngang thuận lợi để Djigui Koita băng vào đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 2-0.

Ở trận đấu cùng giờ, U17 Bỉ đánh bại U17 New Zealand với tỉ số 6-0. Với kết quả này, U17 Mali đứng đầu bảng G với 9 điểm tuyệt đối, U17 Bỉ xếp thứ 2 với 6 điểm.

U17 Mail thể hiện sự vượt trội so với U17 Việt Nam. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

U17 Việt Nam đứng thứ 3 với 1 điểm, nhưng không đủ thành tích để lọt vào nhóm 8 đội xếp hạng 3 tại vòng bảng có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp. Qua đó, thầy trò HLV Cristiano Roland đành ngậm ngùi dừng bước ngay sau vòng bảng U17 World Cup 2026.

Dù không thể tạo được bất ngờ tại giải đấu, song thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn để lại những dấu ấn đáng nhớ trong lần đầu góp mặt ở sân chơi bóng đá trẻ lớn nhất thế giới. U17 Việt Nam gây ấn tượng khi chỉ thua sát nút U17 Bỉ 2-3 ở trận ra quân, trước khi tạo nên trận đáng nhớ hòa U17 New Zealand 3-3 trong thế 3 lần bị dẫn trước.

Tin liên quan HLV U17 Mali muốn thắng U17 Việt Nam dù xoay tua đội hình

HỮU THÀNH