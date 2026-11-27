Đội đầu bảng Becamex TPHCM có chuyến làm khách được dự báo đầy thử thách trước đối thủ cũng đang nằm trong tốp 4 là Bình Minh Sài Gòn tại vòng 9 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027.

Các cầu thủ Becamex TPHCM tự tin hướng đến chuyến làm khách tại sân Bà Rịa. ẢNH: BFC

Trên sân Bà Rịa, Bình Minh Sài Gòn (16 điểm) tiếp đón đội đầu bảng Becamex TPHCM (19 điểm) ở trận cầu đinh vào cuối tuần này. Đây có thể xem là trận “chung kết” sớm của cuộc đua ở nhóm đầu, bởi kết quả sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cục diện tranh ngôi vô địch.

Chiến thắng 2-0 trên sân Lâm Đồng giúp Bình Minh Sài Gòn duy trì khoảng cách với ngôi đầu tương đương một trận thắng. Tuy nhiên, thử thách dành cho đội chủ nhà lần này không hề nhỏ. Becamex TPHCM đang thể hiện phong độ rất ấn tượng với 4 chiến thắng liên tiếp, ghi 12 bàn và chỉ để lọt lưới 1 lần.

Đặc biệt, trong chiến thắng 5-0 trước Huế ở vòng 8, cựu binh Hoàng Vũ Samson và tuyển thủ Nguyễn Trần Việt Cường đều lập cú đúp, qua đó tạo đà hưng phấn trước cuộc đối đầu quan trọng với Bình Minh Sài Gòn.

Nếu tiếp tục nối dài mạch thắng, Becamex TPHCM sẽ giữ vững ngôi đầu, bất kể kết quả các trận đấu còn lại. Trong khi đó, thầy trò HLV Ngô Quang Sang rất cần một chiến thắng để thu hẹp khoảng cách và tiếp tục gây sức ép lên đối thủ. Với phong độ và lực lượng hiện tại, Becamex TPHCM dù phải thi đấu trên sân khách vẫn được đánh giá nhỉnh hơn.

Trước khi Bình Minh Sài Gòn và Becamex TPHCM bước vào cuộc đối đầu, cả hai sẽ hướng sự chú ý đến màn so tài hấp dẫn giữa hai đội đang nằm trong tốp đầu là Thái Nguyên (16 điểm) và Hưng Yên (17 điểm).

Bình Minh Sài Gòn quyết tâm chặn đứt mạch thắng của đối thủ. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Sau khởi đầu thăng hoa, Thái Nguyên đang có dấu hiệu chững lại và tạm rơi xuống vị trí thứ 3. Dẫu vậy, lợi thế sân nhà sẽ là điểm tựa để đội bóng tân binh đến từ “xứ chè” tìm lại niềm vui chiến thắng. Trong khi đó, Hưng Yên vừa có thêm cú hích tinh thần sau chiến thắng trước Khánh Hòa ở vòng đấu trước, đồng thời đang sở hữu hàng công mạnh nhất giải với 23 bàn thắng. Đáng chú ý, trận đấu này sẽ được áp dụng công nghệ VAR nhằm hỗ trợ trọng tài trong công tác điều hành.

Tại sân PVF, CAND (13 điểm) tiếp đón Đại học Văn Hiến (11 điểm). Chiến thắng trước Cần Thơ giúp HLV Nguyễn Đức Thắng cùng các học trò chấm dứt chuỗi 2 thất bại liên tiếp. Tuy nhiên, với vị thế của một ứng viên vô địch, việc chỉ đứng thứ 6 và kém đội đầu bảng 6 điểm là điều khó có thể khiến CAND hài lòng.

Ở phía đối diện, Đại học Văn Hiến đang gặp vấn đề về phong độ khi để thua 2 trận sân nhà liên tiếp trước Huế và Quy Nhơn United. Xét về lực lượng, CAND chịu tổn thất khi vắng 2 trụ cột là Phạm Lý Đức và tiền đạo Gonzalo. Đây có thể là cơ sở để Đại học Văn Hiến tự tin hướng tới mục tiêu giành điểm, dù phải thi đấu trên sân khách.

Trên sân Tự Do, Huế (5 điểm) đối đầu Long An (4 điểm) trong cuộc chiến giữa hai đội đang chật vật ở nhóm cuối bảng. Đây là cặp đấu khá cân bằng, với đôi chút ưu thế nghiêng về Huế nhờ được thi đấu trên sân nhà. Hiện chỉ hơn đối thủ 1 điểm, đoàn quân của HLV Lê Chí Nguyện có cơ hội nới rộng khoảng cách lên 4 điểm nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà.

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HỮU THÀNH