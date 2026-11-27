Bước sang mùa bầu chọn thứ 31, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam như một đích ngắm mà bất kỳ cầu thủ nào cũng hướng đến, cũng khát khao một lần được xướng tên tại đêm Gala trao giải. Điểm nhấn của mùa bầu chọn năm nay sẽ có nhiều sự cạnh tranh, nhất là ở hạng mục Quả bóng vàng nam.

Các cầu thủ U23 Việt Nam đã góp phần làm cho bức tranh của bóng đá trẻ Việt Nam rất sôi động trong năm 2026. Ảnh: VFF

Nhiều người bàn đến sự lấn lướt, tính cạnh tranh cao của các cầu thủ nhập tịch như Xuân Son, Hoàng Hên, Lê Giang… nhưng theo tôi còn có sự cạnh tranh khác sẽ làm tăng tính hấp dẫn, đó là sự bùng nổ của các nhân tố trẻ trong năm nay.

Tôi cho rằng sức hấp dẫn của mùa bầu chọn năm nay nằm ở sự song hành giữa những cầu thủ đã khẳng định được vị trí và lớp trẻ đang tạo dấu ấn. Điều đó mang đến nhiều lựa chọn, đồng thời đòi hỏi người bầu chọn phải cân nhắc kỹ đóng góp của từng cầu thủ.

Ở góc độ chuyên môn, tôi quan tâm đến ba điều: cầu thủ duy trì phong độ như thế nào, hoàn thành vai trò của mình ra sao và giúp đội bóng chơi tốt hơn đến mức nào. Những đánh giá ấy cần đặt trong cả quá trình thi đấu tại CLB và đội tuyển, có tính đến chất lượng đối thủ và yêu cầu của từng giải đấu.

U23 Việt Nam giành Huy chương đồng châu Á 2026. Ảnh: VFF

Bên cạnh bàn thắng, kiến tạo, cần nhìn nhận đầy đủ một pha cứu thua quyết định, khả năng tổ chức hàng phòng ngự hay cách một tiền vệ điều tiết thế trận. Mỗi vị trí có những đóng góp khác nhau. Theo tôi, người được vinh danh cần thuyết phục bằng chất lượng chuyên môn, sự ổn định và ảnh hưởng tích cực đối với tập thể.

Là người gắn bó với đào tạo trẻ, tôi rất vui khi những dấu ấn xuất hiện ở nhiều lứa tuổi. Từ huy chương đồng của U23 Việt Nam tại VCK châu Á đầu năm đến những màn trình diễn của U17 tại World Cup vừa qua, chúng ta có thêm cơ sở để tin tưởng vào sự kế thừa. Việc U17 ba lần gỡ hòa trước New Zealand cũng cho thấy tinh thần và bản lĩnh đáng ghi nhận của các em khi gặp khó khăn. Tôi nhìn nhận đây là những tín hiệu tích cực.

Sự ổn định lâu dài sẽ được chứng minh khi nhiều thế hệ tiếp tục trưởng thành, có chỗ đứng ở bóng đá chuyên nghiệp và đóng góp cho đội tuyển quốc gia. Với lứa cầu thủ cận đội tuyển, yêu cầu là phải xử lý nhanh, chính xác khi bị áp sát, phối hợp tốt với đồng đội và duy trì kỷ luật chiến thuật ở cường độ cao. Muốn tiến bộ, các em cần được tập luyện đúng, thi đấu thường xuyên và có kế hoạch phát triển phù hợp tại CLB.

Nhiều cầu thủ nữ thuộc lứa U20 cũng dần tìm chỗ đứng ở đội 1 của Câu lạc bộ. Ảnh: VFF

Đó là quá trình phải được nối tiếp sau mỗi giải đấu. Vì vậy, tôi đánh giá cao hai hạng mục Cầu thủ trẻ nam xuất sắc và Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc của Giải thưởng Quả bóng vàng. Sự ghi nhận này giúp các em có thêm niềm tin vào con đường mình theo đuổi, đồng thời khích lệ những đơn vị kiên trì đầu tư cho đào tạo trẻ. Khi đánh giá, tôi coi trọng đóng góp thực tế, mức độ tiến bộ và thái độ làm nghề của cầu thủ.

Điều tôi mong nhất là sau danh hiệu, các em tiếp tục được hướng dẫn, trao cơ hội và đặt ra những mục tiêu cao hơn. Ý nghĩa lâu dài của giải thưởng sẽ được thể hiện khi những gương mặt được vinh danh hôm nay trở thành những cầu thủ đáng tin cậy của CLB và đội tuyển trong tương lai.

Nhà tài trợ chính của Giải thưởng Quả bóng vàng 2026 tiếp tục là Tập đoàn LS, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Sơn Nam. Công ty TNHH Thiết bị điện Thái Sơn Bắc. Giải thưởng cũng nhận được sự đồng hành của các nhà đồng tài trợ: Tập đoàn Vingroup, Công ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBANK), Tập đoàn BECAMEX, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam Á Bank) Vietnam Airlines "Nhà tài trợ vận chuyển chính thức", Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood, Saigontourist Group, Công ty Cổ phần DP và TBYT Quang Thịnh, Công ty TNHH Thương mại và sản xuất thể thao Hoàng Phong. Các đơn vị đồng hành về chuyên môn: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Truyền hình FPT Play.

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HLV ĐINH HỒNG VINH