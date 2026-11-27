Thi đấu đầy bản lĩnh trên sân Vinh, SLNA dù trong thế thiếu người vẫn đánh bại ứng viên vô địch Ninh Bình với tỉ số sát nút 1-0 ở vòng 9, qua đó tạm vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng V-League 2026-2027.

Các cầu thủ SLNA vẫn giữ được thành tích bất bại từ đầu V-League 2026-2027. ẢNH: XUÂN THỦY

Trước cuộc tiếp đón Ninh Bình, SLNA trải qua 2 trận hòa liên tiếp trên sân của Thể Công - Viettel và Hải Phòng. Trên chuyến xe trở về Vinh, khoảnh khắc HLV Văn Sỹ Sơn căn dặn học trò và đặt mục tiêu giành trọn 6 điểm trong hai trận sân nhà tiếp theo trở nên viral (lan truyền rộng rãi).

Dẫu vậy, quyết tâm của đội bóng xứ Nghệ cũng phải được thử thách bởi Ninh Bình - đội bóng đang có phong độ cao dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm. Hai đội tiếp cận trận đấu bằng sự thận trọng. Sau những phút thăm dò, đôi bên bắt đầu tạo ra những mảng miếng tấn công.

Trong thế trận giằng co, SLNA có bàn thắng mở tỉ số ở phút 22. Đội chủ nhà chuyển trạng thái nhanh, Luiz Guilherme thoát xuống phía sau hàng phòng ngự Ninh Bình, vượt qua thủ môn Đặng Văn Lâm rồi đưa bóng vào lưới trống. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Hoàng Ngọc Hà công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà.

Bị dẫn bàn, Ninh Bình đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép. Đội khách kiểm soát bóng vượt trội, có thời điểm lên đến 64%, nhưng những pha phối hợp của Nguyễn Hoàng Đức và đồng đội chưa đủ sắc bén để xuyên thủng hàng phòng ngự SLNA. Trong khi đó, đội chủ sân Vinh vẫn tạo ra những tình huống phản công nguy hiểm. Phút 44, Luiz Guilherme có cú sút căng buộc Văn Lâm phải trổ tài cứu thua.

Thủ môn Đặng Văn Lâm không thể giúp Ninh Bình tránh được thất bại trên sân Vinh. ẢNH: XUÂN THỦY

Sang hiệp 2, HLV Chu Đình Nghiêm liên tục đưa ra những điều chỉnh về chiến thuật lẫn nhân sự nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Ninh Bình tạo ra sức ép đáng kể, nhưng thủ môn Cao Văn Bình đã có nhiều pha cứu thua quan trọng để bảo toàn lợi thế cho SLNA.

Càng về cuối trận, Ninh Bình càng gia tăng sức ép. Phút 89, Hồ Tấn Tài đánh đầu đưa bóng vượt qua tầm kiểm soát của Văn Bình, nhưng cột dọc đã cứu thua cho SLNA.

Đến phút 90+3, đội chủ nhà chỉ còn chơi với 10 người sau khi Jairo Rodrigues nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Dù vậy, SLNA vẫn đứng vững trước sức ép của đối thủ để bảo vệ chiến thắng 1-0. Tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Hoàng Ngọc Hà vang lên cũng là lúc sân Vinh vỡ òa cảm xúc khi thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn vẫn giữ được mạch trận bất bại từ đầu giải.

Với chiến thắng này, SLNA có trong tay 17 điểm. Thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn vượt qua chính Ninh Bình (16 điểm) để tạm chiếm vị trí nhì bảng V-League 2026-2027, chỉ kém đội đầu bảng Nam Định 3 điểm. Trong khi đó, Ninh Bình đứng trước nguy cơ mất vị trí thứ 3 khi đội xếp sau là Hà Tĩnh (14 điểm) vẫn chưa thi đấu vòng 9.

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HỮU THÀNH