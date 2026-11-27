Bất phân thắng bại cùng Công an Hà Nội (CAHN) trong trận hòa không bàn thắng trên sân Thiên Trường vào tối 27-11, Nam Định tiếp tục thẳng tiến ở ngôi đầu bảng sau 6 trận liên tiếp bất bại.

Hàng phòng ngự CAHN tổ chức bọc lót kèm người tốt trước đội chủ nhà Nam Định vốn có nhiều cầu thủ "săn" bàn nhạy bén. Ảnh: QUANG ĐƯƠNG

HLV Vũ Hồng Việt đã tung ra sân đội hình mạnh nhất với đủ 4 ngoại binh, hậu vệ Việt kiều Thai Crawford cùng Tuấn Hải, Văn Vĩ, Nguyên Mạnh, A Mít, Tuấn Dương. Bộ khung mạnh cùng phong độ ổn định trước đó đã giúp Nam Định tạo nên thế trận chắc chắn trước CAHN vốn có dàn lực lượng không kém cạnh gì, nhất là hàng công được đánh giá cao.

Ở bên kia sân, Alan, Perea, Văn Đô cùng sự hỗ trợ phía sau của Quang Hải, Mauk đã làm cho hệ thống tấn công của CAHN rất mạnh. Ngoài ra, việc có dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm ở tuyến sau, HLV Polking càng an tâm khi điền tên thủ môn Y Eli Nie bắt chính thay cho Nguyễn Filip.

Sự chắc chắn trong việc bố trí hệ thống phòng ngự cùng cự ly đội hình được giữ tốt của đôi bên đã không tạo nhiều khoảng trống cho đối phương nhiều cơ hội thâm nhập sâu vào vòng 16m50. Suốt hiệp 1, hai đội chủ yếu tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân nên ít có cơ hội nguy hiểm thực sự tạo ra về phía cầu môn đối phương.

Với trận hòa này, Nam Định kéo dài mạch trận bất bại lên con số 6. Ảnh: QUANG ĐƯƠNG

Mang băng thủ quân CAHN trong trận này, Quang Hải đã thi đấu khá mờ nhạt và được rút ra từ giữa hiệp hai để thay bằng Artur nhằm tăng sức mạnh cho hàng công. Pha bóng đáng chú ý ở hiệp này là đường chuyền đẹp của Văn Hậu cho Perea, nhưng chân sút này xử lý bóng không tốt, lỡ cơ hội uy hiếp khung thành thủ môn Nguyên Mạnh.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0, giúp Nam Định giữ vững ngôi đầu bảng với 20 điểm, hơn 3 điểm so với đội theo sau là SLNA.

QUỐC CƯỜNG