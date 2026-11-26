Loạt trận của vòng 9 V-League diễn ra vào cuối tuần này sẽ chứng kiến cuộc đối đầu được chờ đợi giữa hai đội đang tranh chấp trong tốp đầu là Nam Định và Công an Hà Nội.

Cuộc so tài này diễn ra trên sân Thiên Trường càng tăng hy vọng cho thầy trò HLV Vũ Hồng Việt giành chiến thắng để gia tăng khoảng cách về điểm số. Một trận đấu khác dự báo hấp dẫn cũng trong tốp đầu giữa SLNA và Ninh Bình. Thêm một lần nữa sân Vinh hứa hẹn "cháy" vé.

Ở khu vực cuối bảng, nhóm 3 đội đua trụ hạng cùng có vòng đấu hứa hẹn vất vả khi đến sân khách. Đó là Đồng Nai di chuyển đến sân Thanh Hóa trước đội chủ nhà đầy khó chịu; HAGL vào sân Bình Dương tranh tài cùng Công an TPHCM. Đó cũng là trận đấu mà Công an TPHCM dự kiến sẽ chia tay sân Bình Dương để về lại sân Thống Nhất.

Thể Công Viettel cũng sẽ nhọc nhằn không kém, khi từ Australia trở về rồi di chuyển đến sân Lạch Tray so tài cùng Hải Phòng. Một cặp đấu khác đáng chú ý là Hà Nội FC gặp Hà Tĩnh mà đội chủ nhà quyết thắng để vươn lên tốp 5.

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KHÁNH VÂN