Bóng đá trong nước

Lịch thi đấu vòng 2 giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027

SGGPO

Năm trận đấu còn lại của vòng 2 giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 sẽ diễn ra trong các ngày 10 và 11-10.

Lịch thi đấu vòng 2 giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027

Sau khởi đầu mạnh mẽ khi thắng Cần Thơ ngay trên sân khách ở trận ra quân, thầy trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy sẽ về sân nhà tiếp Phú Thọ, trận đấu mà Hưng Yên rộng cửa để giành tiếp 3 điểm khi có thực lực đồng đều hơn.

Trở về sân nhà ở vòng 2, Quy Nhơn United hy vọng giành trận thắng đầu tiên khi tiếp tân binh Huế, đội bóng vốn thực lực chủ yếu là cầu thủ trẻ.

Một đội bóng khác của miền Trung cũng thi đấu trên sân nhà ở vòng này là Khánh Hòa, nhưng sẽ tiếp đối thủ đầy khó chịu là Công an Nhân dân. Đây cũng là trận đấu được kỳ vọng về mặt chuyên môn khi thực lực đôi bên khá đồng đều và cùng đặt mục tiêu cao ở mùa này.

Becamex TPHCM cũng hy vọng giành 3 điểm đầu tiên khi về sân nhà tiếp tân binh Lâm Đồng, đội bóng được nhận diện thực lực không quá mạnh so với cựu vương V-League.

Tin liên quan
KHÁNH VÂN

Từ khóa

Quy Nhơn United Bùi Đoàn Quang Huy Thực lực Điểm đầu tiên Hưng Yên Phú Thọ Sân khách Tân binh Công an nhân dân Ra quân

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.081

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn