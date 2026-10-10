Lịch thi đấu vòng 2 giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027

Năm trận đấu còn lại của vòng 2 giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 sẽ diễn ra trong các ngày 10 và 11-10.

Sau khởi đầu mạnh mẽ khi thắng Cần Thơ ngay trên sân khách ở trận ra quân, thầy trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy sẽ về sân nhà tiếp Phú Thọ, trận đấu mà Hưng Yên rộng cửa để giành tiếp 3 điểm khi có thực lực đồng đều hơn.

Trở về sân nhà ở vòng 2, Quy Nhơn United hy vọng giành trận thắng đầu tiên khi tiếp tân binh Huế, đội bóng vốn thực lực chủ yếu là cầu thủ trẻ.

Một đội bóng khác của miền Trung cũng thi đấu trên sân nhà ở vòng này là Khánh Hòa, nhưng sẽ tiếp đối thủ đầy khó chịu là Công an Nhân dân. Đây cũng là trận đấu được kỳ vọng về mặt chuyên môn khi thực lực đôi bên khá đồng đều và cùng đặt mục tiêu cao ở mùa này.

Becamex TPHCM cũng hy vọng giành 3 điểm đầu tiên khi về sân nhà tiếp tân binh Lâm Đồng, đội bóng được nhận diện thực lực không quá mạnh so với cựu vương V-League.

KHÁNH VÂN