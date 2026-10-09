Nam Định – Ninh Bình: Chủ nhà và nỗi lo vắng Xuân Son

Cả hai đội đều hướng đến mục tiêu vô địch mùa giải 2026-2027 với dàn cầu thủ chất lượng, nhất là ở đội khách khi đội hình được nâng cấp so với mùa bóng trước và đang có trong tay hai trận thắng liên tiếp.

Trận đấu diễn ra lúc 18 giờ ngày 10-10 trên sân Thiên Trường. Đồ họa: Ninh Bình FC

So với mùa bóng trước, lực lượng của Nam Định không có nhiều biến động, một phần do mùa này không tham dự đấu trường quốc tế nên không xáo trộn quá nhiều về lực lượng. Họ chủ yếu điều chỉnh ngoại binh và xoay quanh những gương mặt kỳ cựu Hoàng Anh, Lâm Ti Phông, Văn Vĩ, Văn Vũ, Tuấn Anh, Xuân Son…

Tuy nhiên, Nam Định đã bị cú vấp ngay từ đầu mùa qua trận thua 0-3 trên sân Chi Lăng trước Đà Nẵng ở vòng 2. Trận đấu mà đội bóng thành Nam để lộ những yếu điểm ở hệ thống phòng ngự cũng như thiếu Xuân Son do bị chấn thương.

Cuộc tiếp đón Ninh Bình ở vòng 3 ngày 10-10, Nam Định tiếp tục gặp thử thách khi lại vắng tay săn bàn số 1 Xuân Son do chấn thương. Ngoài ra còn có 2 trụ cột khác cũng vắng mặt vì bị “treo giò” là Da Silva và Văn Kiên. Điều đó làm cho gánh nặng săn bàn dồn lên vai tiền đạo trẻ Tuấn Hải.

Lúc này, người hâm mộ đội bóng thành Nam tiếp tục lo ngại đội nhà dễ rơi vào những khó khăn như ở đầu mùa bóng trước. Từ những thiếu hụt lực lượng dẫn đến thiếu ổn định về thành tích và sau đó là bất ổn ở ban huấn luyện. Nhất là ở vòng 3 sẽ tiếp đối thủ đầy “nanh vuốt” như Ninh Bình.

Phong độ thất thường, Nam Định sẽ gặp khó khăn trong cuộc tiếp đón Ninh Bình ở vòng 3. Ảnh: QUANG DƯƠNG

Ở bên kia sân, Ninh Bình đang có khởi đầu mùa giải thật mạnh mẽ qua hai trận thắng liên tiếp trước Hải Phòng và Thanh Hóa. HLV Chu Đình Nghiêm đang hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm trên sân Thiên Trường ở vòng 3 khi mà ông đang có nhiều thuận lợi trong tay, từ lực lượng cho đến phong độ.

Thuận lợi khác cho Ninh Bình là thực lực của họ đến với trận đấu này đầy đủ, trong đó thủ lĩnh Hoàng Đức đạt phong độ tốt nhất để đóng vai trò như một cầu nối trên sân. Thi đấu trên sân khách nhưng cơ hội thắng cho Ninh Bình sáng cửa hơn, nhất là thực lực được đảm bảo mạnh nhất cho chuyến hành quân đến sân Thiên Trường ở vòng này.

Dự đoán: 0-1

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