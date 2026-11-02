Lịch thi đấu bóng đá

Đội tuyển futsal Việt Nam gặp đội tuyển futsal Nga vào ngày nào?

SGGPO

Ngày 1-11, đội tuyển futsal Việt Nam đã lên đường để thực hiện chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu cùng hai đội tuyển futsal Kyrgyzstan và đội tuyển futsal Nga. Đáng chú ý là đội tuyển futsal Nga hiện đứng hạng 7 trên BXH FIFA.

Đội tuyển futsal Việt Nam gặp đội tuyển futsal Nga vào ngày nào?

Theo kế hoạch, tại Kyrgyzstan, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ thi đấu hai trận giao hữu với đội tuyển futsal nước chủ nhà tại KFU Sports Complex (Bishkek). Trận đấu đầu tiên diễn ra lúc 21 giờ ngày 3-11 và trận thứ hai diễn ra lúc 20g30 ngày 5-11 (giờ Việt Nam).

Ngày 6-11, đội tuyển sẽ di chuyển sang Nga để tiếp tục thi đấu hai trận giao hữu với đội tuyển futsal Nga tại Meshchersky Sports & Recreation Complex, thành phố Nizhny Novgorod. Hai trận đấu lần lượt diễn ra lúc 20 giờ ngày 8-11 và 23 giờ ngày 10-11 (giờ Việt Nam). Ngày 11-11, đội tuyển sẽ trở về nước, kết thúc chuyến tập huấn.

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KHÁNH VÂN

Từ khóa

Đội tuyển Thầy trò Chủ nhà Meshchersky Sports & Recreation Complex Tập huấn futsal

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