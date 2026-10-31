Lịch thi đấu bóng đá

Lịch thi đấu vòng 6 giải hạng Nhất 2026-2027

SGGPO

Vòng 6 giải hạng Nhất 2026-2027 không có những trận mang tính "chung kết" giữa những nhóm đội đang cùng cuộc đua ở hai nhóm trên bảng xếp hạng. Vì thế sẽ là cơ hội cho những đội đang tranh thăng hạng tận thu điểm số để bứt tốp.

Đồ họa: VPF
Đồ họa: VPF

Đáng chú ý là cuộc so tài giữa Bình Minh Sài Gòn và đội đầu bảng Hưng Yên trên sân Bà Rịa. Cả hai đội vốn được xem là hiện tượng thú vị ở giai đoạn đầu mùa khi cùng "kéo điểm" rất tốt.

Các đội còn lại trong top đầu sẽ gặp những đối thủ không quá "rắn mặt" khi Becamex TPHCM gặp đội cuối bảng Phú Thọ trên sân khách. Trong khi CAND và Thái Nguyên đá sân nhà, lần lượt gặp TPHCM và Đại học Văn Hiến.

Ở nhóm cuối bảng, Long An có cơ hội cải thiện tình thế khi so tài cùng Quy Nhơn United, nếu thắng trận họ sẽ thực hiện cú "nhảy tam cấp" trên bảng xếp hạng, vượt qua chính đội bóng đất Võ. Đây cũng là trận đấu mà Long An đánh dấu sự trở lại của HLV kỳ cựu Huỳnh Ngọc San, người chính thức nhận nhiệm vụ HLV trưởng sau vòng 5.

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KHÁNH VÂN

Từ khóa

Becamex TPHCM Sân Bà Rịa Quy Nhơn United Huỳnh Ngọc San Rắn mặt Tam cấp CAND Thắng trận Hưng Yên

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