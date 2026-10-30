Hà Nội - Ninh Bình: Đại chiến ở Hàng Đẫy

Trận cầu tâm điểm vòng 6 V-League 2026-2027 giữa Hà Nội và Ninh Bình diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 30-10 trên sân Hàng Đẫy. Cùng bước vào cuộc đối đầu sau thất bại ở vòng trước, hai đội đều khát khao chiến thắng để tìm lại sự tự tin và khẳng định tham vọng trong cuộc đua vô địch.

Văn Quyết là điểm tựa khu trung tuyến của Hà Nội FC. Ảnh: VPF

Hà Nội đang trải qua giai đoạn khởi đầu không như mong đợi. Sau 5 vòng đấu, đội bóng Thủ đô mới giành 6 điểm, tạm đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Thất bại 0-1 trước SHB Đà Nẵng ở vòng trước khiến sức ép gia tăng, nhất là khi đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia và những ngoại binh chất lượng vẫn chưa tìm được sự ổn định cần thiết.

Khó khăn càng lớn với Hà Nội khi trung vệ Nguyễn Anh Tiệp bị treo giò, còn HLV Harry Kewell không thể trực tiếp chỉ đạo từ khu vực kỹ thuật do án kỷ luật. Những tổn thất ấy buộc đội chủ nhà phải có sự điều chỉnh về nhân sự lẫn cách tiếp cận trận đấu. Trong hoàn cảnh này, kinh nghiệm của Văn Quyết, Hùng Dũng cùng những trụ cột được kỳ vọng giúp Hà Nội giữ được sự chủ động trước đối thủ đang có phong độ tốt hơn.

Ở phía đối diện, Ninh Bình cũng vừa nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải khi để Công an TPHCM đánh bại 1-0 ngay trên sân nhà, với bàn thua ở những phút bù giờ. Kết quả đáng tiếc khiến đội bóng cố đô bỏ lỡ cơ hội vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Dẫu vậy, với 10 điểm sau 5 trận, đứng thứ tư và chỉ kém đội đầu bảng SLNA đúng 1 điểm, Ninh Bình vẫn có cơ sở để tự tin trong chuyến làm khách tại Hàng Đẫy.

Đồ họa: Ninh Bình FC

Điểm tựa đáng chú ý của Ninh Bình nằm ở hàng công đã ghi 11 bàn từ đầu mùa, cùng khả năng điều tiết lối chơi của tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức. Đặc biệt, sự hiện diện của HLV Chu Đình Nghiêm trên băng ghế chỉ đạo mang đến nét thú vị cho cuộc đối đầu. Nhà cầm quân này từng gắn bó và giành nhiều thành công với Hà Nội, vì thế hiểu rõ đặc điểm lối chơi cũng như môi trường bóng đá của đội chủ sân Hàng Đẫy.

Tuy nhiên, lợi thế hiểu biết đối thủ chưa đủ bảo đảm chiến thắng cho Ninh Bình. Hà Nội vẫn sở hữu những cầu thủ có khả năng tạo khác biệt, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà. Vấn đề nằm ở khả năng tổ chức thế trận, hạn chế sai sót phòng ngự và tận dụng cơ hội trong những thời điểm quyết định.

Với Ninh Bình, giành trọn 3 điểm đồng nghĩa có cơ hội tạm chiếm ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Hà Nội cần chiến thắng để thoát khỏi nửa dưới bảng xếp hạng, đồng thời giải tỏa sức ép đang đè nặng lên đội bóng.

KHÁNH VÂN