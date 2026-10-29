Hoàng Đức và cơ hội khẳng định mình trước Hà Nội FC

Mùa bóng trước, Hà Nội FC từng dội gáo nước lạnh vào tham vọng của CLB Ninh Bình khi giành chiến thắng 3-2 ngay trên sân khách. Kết quả này không chỉ khiến cục diện cuộc đua vô địch càng thêm bất lợi cho đội bóng Cố đô, mà còn đẩy bầu không khí giữa hai CLB trở nên "nóng" hơn bao giờ hết sau phát ngôn thẳng thắn của Nguyễn Văn Quyết.

Hoàng Đức liệu sẽ cùng Ninh Bình "đòi nợ" thành công trước Hà Nội FC? Ảnh: VPF

Sau trận đấu đó, thủ lĩnh của Hà Nội FC đã không ngần ngại nhận xét về lối chơi của đối thủ: “Có 3 Hoàng Đức ở trận này thì cũng vậy thôi. Tôi nghĩ, thứ bóng đá mà trung vệ có bóng lại treo thẳng lên cho tiền đạo, thì đó không phải là bóng đá. Tôi không thể đánh giá hết về CLB Ninh Bình, nhưng tôi có thể nói CLB Hà Nội đã làm tốt hơn…”.

Ở cuộc đối đầu năm ngoái, Nguyễn Hoàng Đức phải ngồi ngoài vì chấn thương và bất lực nhìn đội nhà trắng tay. Giờ đây, mọi chuyện đã rất khác. Tiền vệ thủ quân của Ninh Bình đang đạt phong độ cao nhất, là linh hồn trong lối chơi giúp đội bóng Cố đô bay cao ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Tại vòng 6 tới, dù phải hành quân đến sân Hàng Đẫy, Ninh Bình chưa chắc đã lép vế trước đội chủ nhà, kể cả trên khán đài. Lượng "cầu thủ thứ 12" của đội khách đang gia tăng mạnh mẽ theo chuỗi thành tích ổn định gần đây. Họ sẵn sàng biến một góc Hàng Đẫy thành chảo lửa để tiếp thêm sức mạnh cho Hoàng Đức và các đồng đội.

Vắng HLV Kewell là tổn thất cho đội chủ nhà khi so tài cùng đối thủ nhiều duyên nợ như Ninh Bình. Ảnh: HNFC

Ở bên kia chiến tuyến, Hà Nội FC lại đang gánh chịu tổn thương lớn sau thất bại trên sân Chi Lăng trước SHB Đà Nẵng. Trận thua ấy còn để lại hậu quả nặng nề khi HLV Harry Kewell phải nhận thẻ đỏ. Tâm lý trĩu nặng đang bủa vây đại diện Thủ đô trước thềm vòng 6, dù họ có lợi thế sân nhà.

Bài toán bắt buộc với Hà Nội FC là không được phép trắng tay trước Ninh Bình — một đối thủ trực tiếp ở nhóm đầu. Quan trọng hơn, họ cần tránh rơi vào "vết xe đổ" khủng hoảng với chuỗi trận toàn thua như giai đoạn đầu mùa. Điều mà người hâm mộ Hà Nội FC có thể bấu víu lúc này là truyền thống "chơi cực bốc" của đội nhà mỗi khi đụng độ các đối thủ lớn. Lịch sử đối đầu đang ủng hộ họ, và lần này liệu có là ngoại lệ?

Tâm điểm của cuộc so tài chắc chắn sẽ đổ dồn vào màn đấu trí, đấu lực giữa Hoàng Đức và Văn Quyết. Hai số 10, hai thủ lĩnh khu trung tuyến, những người vừa giữ vai trò điều phối thế trận, vừa sở hữu đẳng cấp để tự mình định đoạt trận đấu bằng các bàn thắng.

Trong quá khứ, Ninh Bình thường có tâm lý bất ổn và nhận kết quả không tốt mỗi khi đụng độ các đại diện đến từ Thủ đô. Nhưng lần này, gió có thể đảo chiều. Sự xuất hiện của HLV Chu Đình Nghiêm trên băng ghế chỉ đạo Ninh Bình — người quá hiểu Hà Nội FC và luôn được xem là "khắc tinh" của đội bóng cũ — chính là điểm tựa lớn nhất để Hoàng Đức cùng các đồng đội đòi lại món nợ cũ.

Đồ họa: NBFC

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