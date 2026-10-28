Bóng đá trong nước

2 HLV trưởng và 1 trợ lý bị kỷ luật ở vòng 6 V-League

SGGPO

Theo danh sách cầu thủ, HLV và quan chức bị cấm làm nhiệm vụ ở vòng 6 V-League 2026-2027 vừa được công ty VPF công bố, có đến 2 HLV trưởng và 1 trợ lý phải ngồi khán đài ở vòng này.

Hà Nội FC khuyết "tướng" trong cuộc so tài cùng Bắc Ninh ở vòng 6. Ảnh: HNFC
Hà Nội FC khuyết "tướng" trong cuộc so tài cùng Bắc Ninh ở vòng 6. Ảnh: HNFC

Từ những phản ứng trọng tài quyết liệt sau trận thua SHB Đà Nẵng ở vòng 5, HLV trưởng Harry Kewell cùng trợ lý phụ trách thể lực Bruno Luis Inarra bị đình chỉ làm nhiệm vụ ở vòng 6. Ông Kewell bị thẻ đỏ từ trọng tài sau trận đấu, còn trợ lý Bruno nhận quyết định kỷ luật từ Ban tổ chức.

Vòng 6 tới đây, Hà Nội FC sẽ gặp Ninh Bình, nên việc HLV Kewell không trực tiếp ở khu kỹ thuật sẽ gây ít nhiều khó khăn cho đội bóng Thủ đô.

Một HLV trưởng khác cũng nhận thẻ đỏ ở vòng 5 là HLV Paulo Foiani. Nhà cầm quân này sẽ bị ngồi khán đài trong cuộc tiếp đón HAGL của Bắc Ninh ở vòng 6. Ông Foiani hẳn không… cô đơn trên khán đài khi trận đấu ở vòng 6 còn có 1 trợ lý của ông cũng bị cấm chỉ đạo là ông Nguyễn Văn Phong – cán bộ phân tích kỹ thuật của CLB Bắc Ninh. Đây là trận đấu đáng chú ý ở nhóm cuối bảng khi cả hai đang cùng cuộc đua trụ hạng,

Ngoài ra còn có 7 cầu thủ bị “treo giò” ở vòng 6. Trong đó, CLB Công an TPHCM vắng hai cầu thủ là Đức Phú và Leonardo trong cuộc tiếp đón SHB Đà Nẵng.

Đoàn Văn Hậu cũng còn thêm 1 trận ngồi khán đài trong chuyến làm khách của CAHN trên sân Vinh.

Các cầu thủ bị “treo giò” ở vòng 6 gồm: Xuân Quyết (Bắc Ninh), Phước Bảo (HAGL), Anh Tiệp (Hà Nội) và Lucas (Ninh Bình).

862620691_1896694028365826_6886300339973079580_n.jfif
Tin liên quan
QUỐC CƯỜNG

Từ khóa

Harry Kewell Bruno Luis Paulo Foiani Leonardo Lucas Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội Công an TPHCM CAHN Ninh

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.081

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn