2 HLV trưởng và 1 trợ lý bị kỷ luật ở vòng 6 V-League

Theo danh sách cầu thủ, HLV và quan chức bị cấm làm nhiệm vụ ở vòng 6 V-League 2026-2027 vừa được công ty VPF công bố, có đến 2 HLV trưởng và 1 trợ lý phải ngồi khán đài ở vòng này.

Hà Nội FC khuyết "tướng" trong cuộc so tài cùng Bắc Ninh ở vòng 6. Ảnh: HNFC

Từ những phản ứng trọng tài quyết liệt sau trận thua SHB Đà Nẵng ở vòng 5, HLV trưởng Harry Kewell cùng trợ lý phụ trách thể lực Bruno Luis Inarra bị đình chỉ làm nhiệm vụ ở vòng 6. Ông Kewell bị thẻ đỏ từ trọng tài sau trận đấu, còn trợ lý Bruno nhận quyết định kỷ luật từ Ban tổ chức.

Vòng 6 tới đây, Hà Nội FC sẽ gặp Ninh Bình, nên việc HLV Kewell không trực tiếp ở khu kỹ thuật sẽ gây ít nhiều khó khăn cho đội bóng Thủ đô.

Một HLV trưởng khác cũng nhận thẻ đỏ ở vòng 5 là HLV Paulo Foiani. Nhà cầm quân này sẽ bị ngồi khán đài trong cuộc tiếp đón HAGL của Bắc Ninh ở vòng 6. Ông Foiani hẳn không… cô đơn trên khán đài khi trận đấu ở vòng 6 còn có 1 trợ lý của ông cũng bị cấm chỉ đạo là ông Nguyễn Văn Phong – cán bộ phân tích kỹ thuật của CLB Bắc Ninh. Đây là trận đấu đáng chú ý ở nhóm cuối bảng khi cả hai đang cùng cuộc đua trụ hạng,

Ngoài ra còn có 7 cầu thủ bị “treo giò” ở vòng 6. Trong đó, CLB Công an TPHCM vắng hai cầu thủ là Đức Phú và Leonardo trong cuộc tiếp đón SHB Đà Nẵng.

Đoàn Văn Hậu cũng còn thêm 1 trận ngồi khán đài trong chuyến làm khách của CAHN trên sân Vinh.

Các cầu thủ bị “treo giò” ở vòng 6 gồm: Xuân Quyết (Bắc Ninh), Phước Bảo (HAGL), Anh Tiệp (Hà Nội) và Lucas (Ninh Bình).

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