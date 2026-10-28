Đấu muộn vòng 5 hạng Nhất: Ngôi đầu chịu sức ép

Ba trận đấu muộn chiều 28-10 sẽ quyết định cục diện nhóm đầu bảng xếp hạng giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027. Thái Nguyên và Hưng Yên đứng trước cơ hội củng cố vị trí, trong khi cuộc đối đầu giữa TP.HCM và Quy Nhơn United hứa hẹn nhiều căng thẳng khi cả hai đều cần điểm để cải thiện thứ hạng.

Quy Nhơn United hướng mục tiêu kiếm điểm trên sân Bà Rịa. Ảnh: QNU FC

Ở loạt trận sớm, Becamex TP.HCM thắng đậm Thép Cần Thơ 4-0, Công an Nhân dân vượt qua Lâm Đồng 2-1, còn Bình Minh Sài Gòn bất ngờ đánh bại Khatoco Khánh Hòa 1-0 ngay tại Nha Trang. Đại học Văn Hiến chia điểm với Xuân Thiện Phú Thọ sau trận hòa 1-1. Những kết quả này khiến cuộc đua thăng hạng thêm nóng khi các đội bám đuổi liên tục tích lũy điểm số.

Tâm điểm chiều 28-10 là chuyến làm khách của Thái Nguyên trước Long An lúc 15 giờ 30. Với 12 điểm tuyệt đối sau bốn vòng, thầy trò HLV Phạm Minh Đức đang thể hiện phong độ ấn tượng. Chiến thắng 3-2 trước Becamex TPHCM ở vòng trước càng khẳng định khả năng cạnh tranh của tân binh này.

Trước một Long An mới giành được một điểm, Thái Nguyên rõ ràng được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, đội đầu bảng cần tránh tâm lý chủ quan, đặc biệt khi đối thủ đang khát điểm để thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Long An khó có thể lựa chọn lối chơi đôi công. Phòng ngự chặt chẽ, hạn chế khoảng trống và chờ cơ hội phản công sẽ là phương án thực tế hơn. Với Thái Nguyên, đây là bài kiểm tra về khả năng áp đặt thế trận trước đối thủ chủ động chơi thấp.

Tân binh Thái Nguyên đang "bay" ở ngôi đầu cùng sự tỏa sáng của Mansaray và Trung Hiếu. Ảnh: DƯƠNG TÚ

Lúc 17 giờ, TPHCM tiếp Quy Nhơn United trên sân Bà Rịa. Cùng có bốn điểm, hai đội bước vào trận đấu với áp lực cải thiện thành tích. TPHCM vừa gây thất vọng khi hòa Huế 2-2, trong khi Quy Nhơn United tìm lại sự tự tin bằng chiến thắng 4-0 trước Lâm Đồng.

Sự khác biệt về tinh thần có thể ảnh hưởng đáng kể đến cuộc đối đầu này. Quy Nhơn United đang hưng phấn, nhưng TPHCM có lợi thế sân nhà và quyết tâm tìm chiến thắng thứ hai. Đội nào kiểm soát tốt khu trung tuyến, hạn chế sai lầm phòng ngự và tận dụng cơ hội hiệu quả hơn sẽ nắm lợi thế. Một thất bại có thể khiến bên thua tiếp tục bị nhóm đầu bỏ xa.

Trận đấu lúc 18 giờ giữa Hưng Yên và Huế cũng đáng chú ý. Hưng Yên đang bất bại, sở hữu 10 điểm cùng hàng công ghi 15 bàn sau bốn trận. Trước Huế chưa biết thắng, đội chủ nhà có cơ hội lớn giành trọn ba điểm để tiếp tục gây sức ép lên Thái Nguyên.

Dẫu vậy, Huế vừa cầm hòa TPHCM và có lý do để tin vào khả năng tạo bất ngờ. Muốn đứng vững, đội bóng cố đô phải cải thiện khả năng phòng ngự, đặc biệt trước sức tấn công của Hưng Yên.

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KHÁNH VÂN